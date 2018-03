Atentat la Alexandria în Egipt: Şase suspecţi ucişi (minister) Politia egipteana a ucis duminica sase militanti islamisti suspectati de implicare intr-o tentativa de asasinat a directorului serviciilor de securitate ale orasului Alexandria, a informat Ministerul de Interne, citat de AFP.



Sambata, cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale din Egipt, doi politisti au fost ucisi in explozia unei masini-capcana la Alexandria (nord), la trecerea unui convoi in care se afla directorului serviciilor de securitate ale orasului, generalul Mostafa al-Nemr, care a scapat nevatamat.



