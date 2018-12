Stiri pe aceeasi tema

- O bomba artizanala a explodata joi dimineața in centrul Atenei, langa o biserica. Un ofițer de poliție a fost ranit, potrivit televiziunii de stat ERT. Explozia s-a produs in fața bisericii Sfantul Dionisie, aflata in cartierul Kokonaki, din centrul Atenei. Incindentul s-a produs la ora locala 07:00.…

- Un dispozitiv exploziv a ranit un ofițer de poliție care se afla in fața unei biserici din centrul Atenei joi dimineata, a anuntat televiziunea de stat ERT, relateaza Reuters.Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale…

- Aplicarea sistematica a shariei - dreptul sacru islamic - in Grecia, in domeniul dreptului civil, in cazul minoritatii musulmane din Tracia de Vest este discriminatorie, a stabilit Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) intr-o hotarare pronuntata miercuri, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Jurisdictia…

- Nicio legatura maritima nu a plecat din Pireu, port situat in apropiere de Atena, spre insulele din Marea Egee din cauza grevei marinarilor la cererea sindicatului lor PNO.Mari ambuteiaje au avut loc pe strazile Atenei din cauza grevei care a afectat transportul cu metroul, tramvaiul si…

- Poliția greaca a intrat in ciocniri violente cu protestatari in centrul Atenei dupa ce mii de persoane au fost la un marș ce aniverseaza reprimarea violenta a revoltei studențești din 1973 ce a ajutat la daramarea juntei militare, transmite Reuters.

- Coletul suspect care a determinat vineri evacuarea sediului Ministerului grec de Externe s-a dovedit a fi inofensiv, fiind vorba cel mai probabil de o farsa, relateaza Reuters. Pachetul, adresat vicepremierului Yiannis Dragasakis, continea de fapt un tensiometru electronic, au precizat surse citate…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Dispozitivul exploziv a fost descoperit de un tehnician care tria corespondenta fostului cuplu prezidential, a precizat The New York Times. Descoperirea survine la doua zile dupa ce un obiect similar i-a fost trimis si miliardarului filantrop George Soros la locuinta sa dintr-o suburbie a…