Atentat în sudul Thailandei Doi civili au fost ucisi luni seara in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, pentru a razbuna moartea unui sef al rebelilor separatisti musulmani in cursul unui raid efectuat in dimineata aceleiasi zile, a anuntat marti armata, Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

