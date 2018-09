Atentat în Iran: Teheranul acuză un 'regim străin' aliat al Washingtonului Teheranul a acuzat sambata 'un regim strain' sustinut de SUA ca este responsabil de atentatul soldat cu cel putin opt morti la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Teroristi recrutati, antrenati si platiti de un regim strain au atacat Ahvaz (...) Iranul considera ca sponsorii regionali ai terorismului si stapanii lor americani sunt responsabili de asemenea atacuri', a scris ministrul de externe Mohammad Javad Zarif pe contul sau de Twitter. 'Iranul va reactiona rapid si cu fermitate pentru a apara vietile iraniene', a adaugat ministrul de externe. Cel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

