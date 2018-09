Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa creeze insecuritate in Iran, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, la o zi dupa un atentat comis la o parada militara in care au fost ucisi 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii. El i-a acuzat de asemenea, fara a-i numi, pe separatistii arabi…

- Persoanele inarmate care au comis atacul de sambata asupra unei defilari militare in orasul Ahvaz din sud-vestul Iranului au fost antrenate de doua tari arabe din Golf si au avut legaturi cu Statele Unite si Israel, a declarat un purtator de cuvant al armatei iraniene, potrivit Reuters preluata de…

- Persoanele inarmate care au comis atacul de sambata asupra unei defilari militare in orasul Ahvaz din sud-vestul Iranului au fost antrenate de doua tari arabe din Golf si au avut legaturi cu Statele Unite si Israel, a declarat un purtator de cuvant al armatei iraniene, potrivit Reuters. …

- Rusia trebuie sa inceteze incalcarea "sistematica" a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord, a cerut luni ambasadorul american la Natiunile Unite, Nikki Haley, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii despre…

- Statele Unite "nu sunt dispuse sa astepte prea mult" pentru ca Phenianul sa ia masuri pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, relateaza Reuters. La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Statele Unite vor transmite in curand un calendar Coreei de Nord cu 'cerinte specifice' pentru Phenian dupa summitul istoric dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat un oficial al Departamentului Apararii, potrivit Reuters, preluata de agerpres. …