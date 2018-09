Stiri pe aceeasi tema

- Tehernaul a anuntat ca privilegiaza pista araba, dupa atentatul de sambata de la Ahvaz soldat cu 24 de morti, potrivit bilantului revizuit in scadere, si a promis sa razbune ”in viitorul apropiat” acest act ”terorist”, relateaza AFP preluata de news.roRepublica islamica Iran a acuzat duminica…

- Buzoienii sunt invitati in weekend la o megapetrecere in statiunea Sarata Monteoru. Autoritatile din Merei organizeaza in perioada 21-22 iulie, editia a IX-a a Festivalului „Zilele Monteorului”, eveniment pe afisul caruia sunt nume mari ale muzicii de petrecere.

- Autoritatile din judetul Neamt au activat planul rosu de interventie în cazul unui incident petrecut duminica seara la o nunta organizata la o pensiune din localitatea Durau, mai multe persoane participante la eveniment având de suferit în

- In ultimele doua saptamani, Primaria Calarasi a depus, in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, mai multe proiecte care vizeaza reabilitarea termica a caminului de batrani, modernizarea si extinderea coprului B al liceului Mihai Eminescu, dar si infiintarea unui club al pescarilor dunareni.

- De teama unei bacterii care a omorat noua oameni in Europa, mai multe lanturi de supermarketuri de la noi anunta clientii sa aduca inapoi capșunile congelate, vișinele, mazarea, fasolea si amestecul mexican de legume cumparate. Scandalul legumelor congelate a ajuns si la Buzau. Autoritatile sanitar-veterinare…

- Autoritatile din Canberra, Australia, au reusit sa captureze un crocodil pe care il "vanau" de cel putin zece ani. Reptila cantareste peste 600 de kilograme si masoara aproape 5 metri lungime. Potrivit abcnews.com,...

- Autoritațile locale din Bumbești Jiu au venit in sprijinul baiețelului de doar patru anișori care risca sa-și piarda vederea dupa ce s-a lovit la ochi intr-un parc de joaca din oraș. Primarul Constantin Bobaru a contribuit cu 2500 de lei pentru ca micuțul sa poata fi operat la București la spitalul…

- Fost paroh al Bisericii romane din Paris, Catedrala Mitropolitana „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail”, preotul Constantin Tarziu a murit. Parintele s-a stins din viața la Paris, dupa ce a ajutat mii de romani care au fugit de regimul comunist și s-au stabilit in Franța. Preotul Constantin…