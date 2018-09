Atentat în Iran: 24 de morţi şi zeci de răniţi (nou bilanţ oficial); o grupare antiguvernamentală arabă a revendicat atacul Douazeci si patru de persoane au fost ucise si alte cateva zeci ranite in atentatul care a vizat sambata dimineata o defilare militara in Ahvaz, oras in sud-vestul Iranului, indica un nou bilant oficial, citat de AFP.



'Numarul martirilor ucisi in atacul terorist se ridica la 24, printre care femei si copii dintre spectatori, iar acest bilant s-ar putea agrava in masura in care ranitii sunt in stare critica', a relatat agentia oficiala IRNA.



'Mai multe de 53 de persoane au fost ranite si internate in diferite spitale', adauga aceeasi sursa.



Conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite in urma unui atac armat care a vizat sambata o parada militara din orasul Ahvaz, situat in sud-vestul Iranului, informeaza agentia IRNA, citata de BBC si Al Jazeera.

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un 'atentat terorist' comis sambata dimineata impotriva unei defilari militare in orasul iranian Ahvaz, in sud-vestul tarii, a relatat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters si AFP. Atacul, care a vizat o parada organizata cu ocazia Zilei nationale…

- Barbatul, despre care se crede ca este un cetatean afgan, a fost arestat. Mai multe informatii din presa arata ca doua persoane dintre cele ranite ar fi cetateni britanici. Atacul a avut loc in jurul orei locale 23:00 pe canalul Ourq din arondismentul 19, in nord-estul capitalei. Sursele au precizat…

- Violentele din Columbia s-au soldat, in 60 de ani, cu moartea a 262.197 de oameni, dintre care 82% civili, conform unui raport oficial actualizat joi, transmite AFP. Mare parte din cei ucisi sunt persoane din randul populatiei civile - 215.000, fata de 46.813 combatanti, precizeaza Centrul…

- Cel puțin 26 de persoane au fost ranite in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,9 grade produs duminica in vestul Iranului, a anunțat Houshang Bazvand, guvernatorul provinciei Karmanshah, informeaza site-ul postului ABC News, citand presa iraniana, scrie Mediafax.

- Circa 25 de persoane au fost ranite duminica in urma unei serii de seisme moderate inregistrate in sudul si vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat din aceasta tara, citata de AFP. Doua cutremure au lovit o regiune izolata, in apropierea orasului Lar, din provincia Hormozgan, la putin timp dupa…

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Douazeci de persoane au fost ucise in explozie si ne temem…