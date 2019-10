Atentat în Germania. S-au tras focuri de armă. Suspectul a fost prins "Persoana arestata este suspectul", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale, care a precizat ca acesta a primit ingrijiri pentru ranile suferite, potrivit Agerpres. Sursa citata nu a precizat natura acestor rani, dar in inregistrarile video ale unui amator, difuzate pe internet, se poate vedea cum autorul, un barbat de 27 de ani conform postului public de televiziune german ARD, este ranit pe strada ca urmare a focurile trase de politie. Ministrul german de interne Hors Seehofer a informat, la randul sau, ca atentatul a fost comis de o singura persoana desi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

