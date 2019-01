Atentat în Franța: Un bărbat a deschis focul pe o stradă Cel putin o persoana a fost ucisa si alte sase ranite dupa ce un barbat in varsta de 60 de ani a deschis focul pe o strada din orasul Bastia, din insula franceza Corsica, miercuri dupa-amiaza, dupa care s-a ascuns in cladirea in care locuieste, au anuntat surse de politie, relateaza AFP. Pistele unui act de terorism sau banditism sunt a priori respinse de anchetatori, au precizat sursele citate, chiar daca motivatiile atacatorului, deja condamnat, raman inca neclare. 'Un tragator izolat a inceput sa traga pe strada in jurul orei 16.25 (15.25 GMT) in orasul Bastia, dupa care s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a tras focuri de arma pe o strada din Bastia, oraș din regiunea Corsica, ranind cinci persoane, printre care și un polițist, relateaza AFP. Barbatul a tras focurile de arma, apoi s-a retras în cladirea în care locuiește, potrivit purtatorului de cuvânt al Prefecturii.…

- Un barbat inarmat, care mergea pe bicicleta, a deschis focul in fața casei unui om din Birmingham. Polițiștii au fost chemați imediat la fața locului, mai exact in Tedbury Crescent, Erdington...

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, într-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece.

- Un polițist a fost lovit in orașul Calafat din Dolj, in timp ce incerca sa aplaneze un conflict intre mai multe persoane. Scandalul a fost aplanat dupa ce in zona au fost chemați luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale.Potrivit Poliției Dolj, polițiștii din orașul Calafat au fost sesizați…

- Imaginile surprinse de BBC sunt cu atat mai șocante cu cat spațiul in care s-a desfașurat ciocnirea intre manifestanți și poliție este foarte ingust. Strada din apropierea Arcului de Triumf a devenit imediat un camp de lupta in care aerul era irespirabil. Vezi aici ce s-a intamplat:

- Trei persoane, inclusiv un politist, au fost ucise de un individ care a deschis focul in incinta unui spital din orasul american Chicago, au anuntat autoritatile, precizand ca si atacatorul a murit, informeaza postul CBS News.

- La data de 14 noiembrie 2018, in jurul orei 16.20, un barbat din Cugir a sesizat, prin 112, faptul ca in timp ce se afla pe strada Alexandru Sahia din oras, a fost agresat. La fata locului s-a deplasat o patrula de jandarmi care a intervenit pentru aplanarea conflictului, a facut primele constatari,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din comuna Hantesti, care a plecat la munca in Franța in cursul lunii octombrie 2018, este cautat de politie. Semnalmente lui Alin Damian: inaltime 1,70 cm, constitutie atletica, par ...