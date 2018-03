Stiri pe aceeasi tema

- Francezii – si nu numai – il plang pe locotenent-colonelul de jandarmerie care a impresionat gratie curajului si a altruismului de care a dat dovada, in timpul luarii de ostatici din ziua precedenta, din Trebes. Numele sau este Arnaud Beltrame. Avea 44 de ani, iar vineri a fost printre primii care au…

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb.

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP."Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit.…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- "Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'', a scris presedintele Klaus Iohannis, vineri seara, pe contul de Twitter. Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri,…

- Presedintele Klaus Iohannis și Guvernul Dancila au condamnat, vineri, atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei și și-au exprimat intreaga “compasiune si solidaritate” cu poporul francez. ”Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti.…

- Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Franței. Romania este alaturi de Franța și de celelalte țari in lupta impotriva terorismului și a radicalizarii. Guvernul iși exprima intreaga compasiune și solidaritate fața de poporul francez și fața de familiile…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. ''Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'',…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate fata de poporul francez si condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul Bucuresti…

- Guvernul Romaniei condamna, intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook, atentatul terorist din localitatea Trebes din sudul Frantei si transmite ”intreaga compasiune si solidaritate” cu poporul francez si familiile victimelor. Potrivit unui bilant oficial provizoriu cel putin doua persoane…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trebes. Atacatorul - care a ucis cel puțin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine.Ostaticii…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici intr-un supermarket din orasul Trebes (sudul Frantei), iar atacul este revendicat de Statul Islmic, noteaza AFP, citand parchetul francez. Un politist a fost ranit.

- Cinci dintre cele sase persoane care au murit in explozia produsa joi la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind romani, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au transmis, vineri dimineata, mesaje de condoleante si spun…

- Trei romani au fost arestați in Franța dupa ce au ascuns intr-un autocar noua migranți albanezi. Informatia, aparuta in presa locala, a fost confirmata de Parchetul din orasul Boulogne-sur-Mer. Cei doi soferi ai...

- Președinta Organizației de Femei a PUN considera ca doar miopii nu înțeleg ca parlamentarele din toamna vor fi despre Unire. Sute de unioniste din R. Moldova au constituit, pe 4 martie, Organizatia de Femei a Partidului Unitatii Nationale (OFEM PUN), al carei presedinta a fost…

- Finalizat in 1790, Panteonul Francez este un mausoleu neoclasic situat in cartierul Latin din Paris. In interiorul cladirii se afla ramasitele multor personalitati marcante ale Frantei, inclusiv Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Huge...

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mar...

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Șoferi romani de camion, condamnați in Franța. Patronul unei firme și 13 șoferi romani de camion au fost condamnați in Franța pentru ca ar fi furat aproape 700 de roți de camion. Potrivit instanței din Rennes, care i-a condamnat la inchisoare de la 2 la 5 ani, aceștia ar fi produs un prejudiciu de 670.000…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,8 grade a avut loc luni dimineata in vestul Frantei, dar nu s-au inregistrat raniti, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.ro.Seismul s-a produs la ora locala 4.08 (5.

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldindu-se cu cel putin cinci morti, transmite News.ro. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sint la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere.…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmind ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Franta, si nici o alta tara, nu poate da lectii…

- Franta a lansat o reforma a nivelurilor de informatii clasificate, prin care acestea vor fi regrupate in doua categorii, "secret" si "foarte secret", iar o prima categorie utilizata pana acum, denumita "confidential aparare", va fi suprimata. Masura urmareste atat simplificarea gestionarii acestor…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic. In prima semifinala a zilei,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.”Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Francezii ar vota probabil in favoarea ieșirii din Uniunea Europeana, in cazul in care ar avea loc un referendum pe aceasta tema. Aceasta declarație a fost facuta chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, noteaza Sky News. Emmanuel Macron a afirmat ca „intotdeauna exista un risc”, atunci cand…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP.vPaul Bocuse s-a stins din viata in celebrul sau "han",…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din Republica Moldova care detinea doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Un autocar care aducea in tara un grup de romani aflati la munca in Franta s-a rasturnat duminica dupa-amiaza in apropierea localitatii Lajosmizse. Atat pasagerii, cat si soferul, dormeau la momentul producerii accidentului. Autocarul s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea soselei. O fetita de 9…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP. In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Salvarea unui castel in ruina din vestul Frantei prin cumparare participativa a depasit toate asteptarile: aproape 25.000 de persoane din 115 tari au devenit co-proprietari, reunind mai mult de 1,6 milioane de euro, informeaza France Presse marti. ''Acesta este un record in Franta…