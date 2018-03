Stiri pe aceeasi tema

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Jandarmul care a luat, din proprie inițiativa, locul unui ostatice in timpul atacului terorist de vineri, de la un supermarket din orașul francez Trebes, a murit, a anunțat ministrul de interne Gerard Collomb, potrivit Reuters. ”Mort pentru patrie. Franța nu-i va ...

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP."Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit.…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre operatiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin, condamnata de Franta, Statele Unite si Germania, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Jandarmul erou, laudat de Emmanuel Macron, care s-a dus de buna-voie in supermarketul din Trebes in timpul unui schimb de ostaticii și a fost ranit grav de atacator, a fost identificat drept Arnaud Beltrame, un locotenent-colonel in cadrul Jandarmeriei Aude, scrie Europe 1. Locotenent-colonel al grupului…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. O parte dintre clienții și angajații magazinului au reușit sa se salveze. Trei persoane au fost ucise,…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Franta se pregateste pentru o zi neagra, joi, data unei largi mobilizari impotriva reformelor presedintelui Emmanuel Macron, fiind prevazute peste 140 de manifestatii, relateaza miercuri AFP. La SNCF, operatorul francez al cailor ferate, vor circula 40 % din trenurile TGV, 25 % din cele…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat miercuri ca așteapta dovezi clare in ceea ce privește invinurile aduse asupra Rusiei ca ar fi implicata in otravirea agentului secret Serghei Skripal.

- Sute de membri ai Frontului National se reunesc sambata, la Lille (nordul Frantei), in cadrul unui congres considerat de catre lidera partidului, Marine Le Pen, drept o incercare de relansare a formatiunii de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa. La finalul reuniunii, care se va incheia…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Emmanuel Macron s-a intors acasa cu o gaina de la Targul Fermierilor francezi. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost prezent, sambata, la Targul Anual al Fermierilor francezi. De altfel, oamenii prezenți s-au aratat nemulțumiți de reforma sectorului in care lucreaza ei, iar Macron a fost nevoit…

- Partidul condus de Victor Ponta și Daniel Contantin, Pro Romania, a capatat identitate juridica, iar de acum incolo mai urmeaza o serie de pași procedurali și aceasta mișcare va deveni partid cu acte in regula. Citește și: Victor Ponta și Daniel Constantin au dat LOVITURA cu Pro Romania…

- Franta a anuntat miercuri o transformare profunda a bacalaureatului sau, examen sacrosant aparut în timpul lui Napoleon care nu mai raspunde însa nevoilor moderne de formare, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care vrea sa introduca o reforma majora

- Ambitia noului proiect de lege a planificarii militare (LPM) franceze - care preconizeaza sa aloce 295 de miliarde de euro Apararii in perioada 2019-2025 - este o regenerare a personalului si echipamentelor, dur solicitate, intr-o incercare de a pregati viitorul, scrie AFP, conform news.ro.Obiectivul…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput marti cu promisiunea unui 'dialog sincer' si 'fara tabuuri' prima sa vizita oficiala in Corsica, unde nationalistii moderati care revendica autonomia au obtinut o victorie clara in recentele alegeri regionale, relateaza dpa. Macron si-a…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron referitoare la liberalizarea…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmind ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Franta, si nici o alta tara, nu poate da lectii…

- O romanca de 19 ani a avut parte de un sfarșit cumplit, cadavrul ei fiind gasit desfigurat și prezentand 26 de lovituri de cuțit, intr-o padure din Franța.Femeia a fost ucisa cu brutalitate in urma cu un an, in decembrie 2016, cadavrul ei fiind descoperit in padurea Frasnois din regiunea Haut-Jura,…

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Franta a declanșat o procedura care vizeaza reforma Bacalaureatului, examen infiintat in timpul lui Napoleon. Testul maturitații nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, informeaza agenția AFP, citata de Agerpres.

- Franța a adoptat, miercuri, un cod vestimentar și de conduita pentru deputații din Adunarea Naționala, dupa cateva "derapaje" ale stangii radicale, criticate de aleșii partidului președintelui Emmanuel Macron.

- Franta a adoptat, miercuri, un cod vestimentar si de conduita pentru deputatii din Adunarea Nationala, dupa cateva “derapaje” ale stangii radicale, criticate de alesii partidului presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP.In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii ”si-au pierdut increderea in globalizare si in pietele libere nerestrictionate”.Macron a precizat ca exista un mare risc in privinta consultarilor publice, precum…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat presedintele Emmanuel Macron. Astfel, finantarea pentru acest capitol va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro pana la 1,1 miliarde de euro in 2020.

- Marea Britanie va plati inca 44 milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți care ar putea trece Canalul Manecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de la…

- Franta ar accepta "cu bunavointa" o eventuala decizie a Marii Britanii de a ramane in Uniunea Europeana, afirma un consilier al presedintelui Emmanuel Macron, inaintea intrevederii liderului francez cu premierul britanic, Theresa May.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel Macron) joi,…

- Franta si Italia si-au evidentiat la un summit desfasurat joi apropierea punctelor de vedere in dosarele majore de actualitate, precum viitorul Uniunii Europene si migratia, si pregatesc un nou tratat bilateral, au anuntat joi la Roma premierul italian Paolo Gentiloni si presedintele francez Emmanuel…

- Franta si Italia si-au evidentiat la un summit desfasurat joi apropierea punctelor de vedere in dosarele majore de actualitate, precum viitorul Uniunii Europene si migratia, si pregatesc un nou tratat bilateral, au anuntat joi la Roma premierul italian Paolo Gentiloni si presedintele francez Emmanuel…

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…