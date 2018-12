Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 12 au fost ranite dupa o explozie care a afectat un autocar turistic ce se afla in zona Giza, in apropierea piramidelor din Egipt, informeaza Russia Today.

- Francezii retraiesc cosmarul unui atentat terorist de amploare. Cel putin 3 persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost ranite in atacul armat produs, marti, in centrul orasului Strasbourg. Un tanar a deschis focul in apropierea targului de Craciun ...

- Cel puțin 27 de persoane au murit și alte 50 au fost ranite dupa ce un atacator s-a aruncat in aer intr-o moschee dintr-o baza militara din estul Afganistanului, au transmis vineri oficialii locali, citați de Reuters.Momentan, nicio grupare terorista nu a revendicat atacul, scrie mediafax.ro.…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP, scrie antena3.ro. Atat reteaua terorista Stat Islamic, cat si gruparea talibana, au revendicat…

- Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor, au anuntat surse medicale si din cadrul politiei, relateaza AFP.

- Accidentul, care a avut loc joi seara in apropierea orasului Gwanda (sud-est), s-a produs din motive legate de combustibil, a declarat dpa purtatorul de cuvant al politiei districtuale, Philisani Ndebele. "Ancheta noastra preliminara arata ca unul dintre pasageri ar fi putut avea asupra lui…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite într-un atac comis într-o sala de yoga aflata în orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo, relateaza site-ul postului CNN.

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…