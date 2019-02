Atentat în Egipt, doi poliţişti au fost ucişi Explozia, survenita langa Moscheea Al Azhar, in centrul capitalei, a facut de asemenea trei raniti, politisti, si a provocat moartea suspectului pe care il urmareau, a adaugat sursa.



"In timp ce membrii fortelor de securitate il izolasera pe individ si erau pe punctul de a-l aresta si controla, un dispozitiv exploziv in posesia lui s-a declansat", a explicat ministerul.



Politistii se aflau in cautarea autorului unei tentative de atentat cu explozivi din apropierea moscheii din Gizeh, la periferia orasului Cairo, vineri. Dispozitivul a fost in final dezactivat de politisti,

Sursa articol si foto: rtv.net

