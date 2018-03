Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite vineri in nordul Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de catre Israel, cand o masina a intrat in multime, in care se aflau si soldati israelieni, a indicat armata israeliana, citata de AFP.Media israeliene au relatat ca s-au inregistrat doi morti si…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier La Bustuchin. Un autoturism s a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime, soferul de 43 ani și un minor 14 ani care au fost raniți ușor. Acestia sunt din Tg. din Carbunești. Articolul ACUM! Masina RASTURNATA la Bustuchin! DOUA VICTIME!…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena, anunta The Telegraph, citand presa austriaca.Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatprii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei,…

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite – toti civili – dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand – dupa primele informatii – un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- Una dintre cele cinci victime ale accidentului produs pe DN 25 a murit. Persoana, aflata in stop cardiorespirator, a fost resuscitata, insa nu a putut fi salvata. Cea de a doua victima aflata in stare grava, in coma, este intubata in masina SMURD care a ajuns la fata locului intre timp. Celelalte trei…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Viorica Dancila DA SEMNALUL: Ce spune despre CANDIDATUL…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in orașul Topoloveni. Doua mașini care se deplasau din sensuri opuse s-au ciocnit, dupa ce unul dintre șoferi a calcat linia continua și a ajuns pe contrasens, lovind mașina care se deplasa din sens opus.…

- Ieri dupa-amiaza, la ora 18.20 politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N. 1C, pe raza localitatii Ilba. Un baimarean de 35 ani care conducea un autoturism dinspre Satu Mare spre Baia Mare, nu a redus viteza intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat…

- Romanul impușcat in atentatul din Las Vegas s-a indragostit de sora unei alte victime. Clujeanul Luca Iclodean a scapat cu viața din teribilul atentat din toamna anului trecut, iar acum traiește o frumoasa poveste de dragoste. Luca Iclodean, supraviețuitorul de la Las Vegas, a anunțat, la doua luni…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului...

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata. Conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana a murit si o alta a fost grav ranita, ambele din respectiva masina, si nu sunt raniti in randul…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru, potrivit publika.md. Politia sustine ca acesta ar fost pasagerul masinii, care in urma impactului a fost aruncat in spate. Soferul SUV-ului a primit rani usoare si se afla in stare de soc.…

- Teroristii n-au nici o limita. Un atentat cu masina-capcana a avut loc miercuri dimineata la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, in estul Afganistanului. Din fericire, nici o persoana nu a fost ucisa, insa bilantul indica totusi 11 persoane...

- Doua persoane a caror mașina a fost lovita de un tren de marfa in orașul Ovidiu au scapat cu viața datorita mecanicului care a vazut la timp autoturismul și a franat. Doar mașina a fost avariata.

- Accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Un autoturism a acrosat un tir dupa care a luat foc. In urma accidentului, au rezultat trei victime, una dintre ele fiind in stare grava. Articolul ACUM: ACCIDENT grav cu trei victime! O masina a luat FOC dupa ce a intrat intr-un…

- Doua autospeciale de victime multiple au intervenit in ultimele 48 de ore in mai multe localitati din judet pentru preluarea bolnavilor inzapeziti. Autospecialele cu echipaje medicale au preluat sapte pacienti pe care i-au transportat sub supraveghere la spitalele din Iasi. Astfel, o autospeciala pentru…

- Scene de groaza pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro: un sofer care sustine ca a pierdut controlul volanului a lovit in plin un grup de turisti aflat pe promenada. Un bebelus a fost ucis si cel putin 14 adulti au fost raniti.

- A fost panica in Rio de Janeiro! Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.Imaginile prezentate…

- Atentat în stil mafiot, aseara, în orasul Roman. Mașina unui șef din Poliție a fost incendiata. Este vorba despre autoturismul personal al șefului Biroului Judiciar, Neculai Bodron.

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse...

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, transmite corespondentul Mediafax.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a anuntat joi noi planuri pentru construirea de locuinte in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, planuri ce ar urma sa fie prezentate miercurea viitoare, informeaza AFP. Colonizarea, mai exact constructia de locuinte civile in…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 102B, la Drajna de Jos. Un autoturism a intrat intr-un sant, lovind un cap de pod. Doua persoane au fost ranite, fiind transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. In cauza, politistii fac cercetari pentru a…

- In acest document, fara nici valoare legala, membrii Comitetul Central lanseaza un apel "parlamentarilor Likud sa promoveze suveranitatea israeliana asupra regiunii Iudeea si Samaria" (numele biblic al Cisiordaniei). Benjamin Netanyahu s-a opus acestei masuri. In octombrie, el a decis…

- Un vehicul al politiei, parcat în fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca în urma exploziei nu s-au înregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori…

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat patru ambulante,…

- Un accident rutier grav, din care au rezultat doua victime, a avut loc marti, in comuna Bughea de Sus.Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a ajuns in albia unui curs de apa. Doua persoane au fost ranite in accident, insa nu a fost nevoie de interventia unui echipaj…

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dimineața, in județul Salaj. Un tanar de 18 ani, fara carnet, a urcat la volan, a ucis un om și a a bagat alți doi in spital.„Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup…

- ACCIDENT… Șoferul care s-a rasturnat cu mașina, miercuri seara, la Solești, a fost la un pas de o tragedie. Doar un noroc chior l-a salvat de la moarte și de la inchisoare, caci era cat pe ce sa faca trei victime. O arata imaginile de pe camerele de supraveghere, care au surprins accidentul: in momentul…

- 14 oameni au fost raniti in Melbourne, Australia. Un sofer a intrat intentionat cu un automobil 4x4 intr-o statie de tramvai. Politistii spun ca varianta accidentului este exclusa. Motivul atacului nu a fost inca stabilit si nici daca a fost un act de terorism.

- UPDATE: Tanarul care a provocat accidentul rutier conducea sub influența bauturilor alcoolice. Rezultatul aparatului etilotest a indicat o valoare de 0,38 mg/l alcool pur in aerul expirat. Atat el, cat și tanara care il insoțea, au fost transportați la spital [...] citește mai mult Post-ul UPDATE: Accident…

- Acesta prezenta traumatism cervical si hematom cervical prin contact cu lemnele din caruta care au intrat prin geamul masinii", a precizat prof.dr. Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. Celelalte doua victime au refuzat transportul la spital, iar cei doi copii care au avut nevoie de ingrijiri medicale…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o autoutilitara, pe Centura municipiului Buzau, scrie News.ro. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza ca soferul masinii, un autoturism marca Opel, inmatriculat in Galati, a vrut sa intoarca si nu…