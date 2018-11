Stiri pe aceeasi tema

- Politia greaca a dezamorsat o incarcatura exploziva care a fost plasata in noaptea de luni spre marti in fata domiciliului de la Atena al viceprocurorului Curtii de Casatie, a anuntat o sursa din cadrul politiei, informeaza marti AFP, potrivit Agerpres.Incarcatura explozibila a fost plasata…

- Procesul in care fratii Adelin si Florin Vlai, alaturi de alti patru inculpati, au fost trimisi in judecata pentru infractiuni de coruptie, este departe de a fi finalizat. In prima faza, in luna iulie, toti cei sase inculpati din dosar au fost condamnati de Curtea de Apel Timisoara la inchisoare…

- Liviu Dragnea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind constituirea completelor de cinci judecatori. Pana in prezent, nu a fost stabilit un termen de judecata, dosarul fiind inregistrat pe data de 5 octombrie. La instanta…

- Dosarul retrocedarii cu cantec a peste 5.000 de hectare de padure de la Gura Teghii ajunge pe mana judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, la Curtea de Apel Ploiesti s-au pronuntat sentintele pe fond in aceasta cauza. Primul termen in apel este 18…

- Agresorul inarmat cu un cutit a injunghiat trei persoane, intre care una a murit si doua se afla in stare grava, au informat autoritatile pariziene. Inainte de atac, criminalul a strigat, in limba araba, "Allahu akbar (Dumnezeu este mare). Fortele antiteroriste l-au lichidat. Atacul…

- Barbatul arestat marti sub suspiciunea de a fi vizat in mod deliberat pietoni intr-un atac cu masina in fata parlamentului britanic este Salih Khater, cetatean britanic avand origine sudaneza care ''nu era cunoscut'' pana acum de politia londoneza si serviciul britanic de contrainformatii…