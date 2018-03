Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters. Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid Faraj, care…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Un apropiat si fost purtator de cuvant al premierului israelian Benjamin Netanyahu a semnat o intelegere ca martor intr-unul din cazurile de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, a indicat luni Ministerul Justitiei, transmit Reuters, AFP si dpa.Dezvaluirea privind acordul intervenit…

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters. Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere de urgenta fortificate in Centrul Medical Barzilai din orasul Ashkelon (sud). Sambata, un dispozitiv exploziv atasat de gard a ranit patru soldati israelieni. "Orice act de agresiune din partea teroristilor…

- Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri, relateaza Reuters.

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a etichetat vineri legea anti-imigratie propusa de Ungaria drept "un asalt impotriva drepturilor omului" si a cerut guvernului de la Budapesta sa apere dreptul la libertatea de asociere, informeaza Reuters. Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in…

- Ministrul apararii american, James Mattis a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters, scrie agerpres.ro.

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters.Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind reconstructia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca nu este favorabil ideii crearii unui ''superstat european'', el raspunzand astfel acelor sustinatori ai Brexit-ului care l-au criticat pentru opiniile sale federaliste, transmite Reuters. ''Unii…

- Cu doua luni inainte de alegerile pentru președinția FRF, Razvan Burleanu are tot mai mulți contestatari. Stan Prodan, președintele AJF Teleorman, a trimis o scrisoare deschisa catre președintele FRF prin care-l critica pe acesta. Șeful AFJ Teleorman ii reproșeaza lui Burleanu ca Asociațiile Județene…

- Austria va gazdui un summit al UE privind migratia pe 20 septembrie, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz dupa o intrevedere la Viena cu presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters. Principalul obiectiv al summitului din capitala austriaca va fi 'lupta impotriva migratiei…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana…

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Cluburile din prima liga a campionatului Braziliei au votat luni impotriva adoptarii sistemului de arbitraj video (VAR), la cinci luni dupa ce Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) anuntase ca va introduce sistemul respectiva in liga de elita, informeaza agentia Reuters. CBF nu a explicat motivul…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sugerat ca armata Venezuelei ar putea decide sa-l inlature pe presedintele Nicolas Maduro de la conducerea tarii, dar a adaugat ca nu stie daca se va intampla acest lucru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul convorbirilor…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Secretarul de stat Rex Tillerson a acuzat Rusia ca nu a pus in aplicare niciuna din sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, transmite Reuters. „Este evident pentru noi ca nu aplica nicio sancțiune (aprobate prin rezolutii ONU) și exista unele dovezi ca ei pot anula anumite sancțiuni”, a spus Tillerson.…

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters. Ciclonul tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului de alerta…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- Crestinii palestinieni au protestat sambata, in timpul vizitei Patriarhului grec ortodox al Ierusalimului in Cisiordania, fata de decizia bisericii de a vinde pamant unor grupuri evreiesti, informeaza Reuters.

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- O modificare operata in reteta - pastrata in mare secret - a bauturii carbogazoase Irn Bru, supranumita "a doua bautura nationala a Scotiei" si considerata un leac impotriva mahmurelii, a starnit un val de nemultumire in randul locuitorilor din aceasta tara, informeaza joi Reuters. Comercializata…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Comisia Europeana ar putea declansa miercuri o procedura ce ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, ca urmare a controversatelor reforme privind justitia din Polonia, transmite Reuters.

- Fatah, miscarea presedintelui Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas, a lansat sambata un apel la manifestatie in interiorul si in jurul Ierusalimului miercuri impotriva vizitei vicepresedintelui american, Mike Pence, asteptat in acea zi in Orasul Sfant, relateaza AFP. In acelasi timp,…

- Sanctiunile economice impotriva Rusiei, pentru implicarea in conflictul ucrainean vor fi prelungite inca sase luni, potrivit declaratiilor date de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza Reuters.

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, ca va cere Adunarii Generale a ONU sa anuleze statutul de membru al Israelului si, concomitent, aderarea deplina a Palestinei la Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.'Ne vom adresa Adunarii Generale in legatura…