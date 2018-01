Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj video în care le multumeste tarilor care au sustinut decizia sa de mutare a ambasadei din Israel în Ierusalim. Gestul Casei Albe a creat valuri de proteste în lumea araba.

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Presedintele american Donald Trump a scris, marti, pe Twitter, ca sanctiunile si "alte" presiuni incep sa aiba impact asupra Coreei de Nord, subliniind ca "Omul-racheta" (n.r. - liderul nord-coreean Kim Jong-un) vrea sa discute cu Coreea de Sud pentru prima oara, potrivit news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat marti regimul 'brutal si corupt' aflat la putere in Iran, in cea de-a sasea zi a unei miscari de protest marcata de violente in tara, relateaza AFP. 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt',…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina "fara intarziere" asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept "nula si neavenita", relateaza news.ro…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va cataloga China drept "competitor strategic", in cadrul noii Strategii pentru siguranta nationala, urmand sa acuze Beijingul si Moscova ca mentin viziuni represive si aplica politici de agresiune economica impotriva Washingtonului, scrie Financial Times.

- Presedintele american Donald Trump a subliniat duminica, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari, potrivit Casei Albe, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- CHIȘINAU, 12 dec — Sputnik. Ultima întâlnire de luni la nivel înalt Putin a avut-o la Ankara cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, cu care a purtat discuții bilaterale, schimb de opinii cu privire la situația din Siria și criza provocata de președintele SUA,…

- Luind Romania drept ceea ce este de adevaratelea prin slugarnicia clasei politice moldo- valahe fața de orice Inalta Poarta, o Babuinie, adica, ambasadorul american Hans Klemm circula prin țara ca printr-o Gubernie a familiei sale și da indicații de aroganța celor date de celebrul Serghei Ivanovici…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea unei baze pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte.

- Președintele american Donald Trump acuza publicația New York Times de ”reportaj rau” in cazul unui articol despre obiceiurile sale de consum media. ”Alt material fals, de data aceasta de la eșuatul NY Times, cum ca ma uit la televizor 4-8 ore pe zi – greșit” De asemenea, foarte rar, sau aproape niciodata,…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian, recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Cantaretii Lionel Richie, Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear si dansatoarea Carmen de Lavallade au fost premiati duminica la gala Kennedy Center Honors, in absenta presedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.Citeste si: Lovitura DURA din partea lui…

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Președintele american Donald Trump a calificat joi drept un 'gest important' trimiterea de catre China a unei delegații in Coreea de Nord, la cateva zile de la intoarcerea sa dintr-un turneu in Asia, unde programul nuclear și balistic nord-coreean a fost in centrul discuțiilor, transmite AFP. …

- Președintele american Donald Trump a facut 1.628 de declarații false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in funcție. Acesta reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat intr-un material publicat ziarul “Washington Post”, citat de publicația belgiana Le Soir. Intr-un…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Președintele american, Donald Trump, a ajuns duminica în Filipine, unde va participa la un summit regional în ultima etapa a turneului sau asiatic. Sosit din Vietnam, Trump va asista în Filipine la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și va avea convorbiri…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca a avut un dialog normal cu liderul american Donald Trump in cursul summitului APEC din Vietnam, potrivit Reuters, dar, a spus el, "este necesar sa gasim o posibilitate de a sta și de a discuta in detaliu relațiile bilaterale", conform…

- Presedintele american, Donald Trump, a evidentiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o solutie la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Intalnirea noastra din aceasta dimineata a fost excelenta (...). Am vorbit despre Coreea de Nord…

- Globalizarea "a afectat grav economiile" sarace, a declarat joi președintele filipinez Rodrigo Duterte, vorbind in special despre fuga in țarile mai bogate a celor mai pregatiți tineri din statele din Asia de Sud-Est, relateaza AFP. Cu o retorica antiglobalizare asemanatoare cu…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Președintele SUA, Donald Trump , a catalogat atacul armat din Texas drept un act diabolic. 26 de persoane au fost ucise intr-o biserica baptista, in timpul slujbei de duminica, de Devin Kelley, un fost membru al Forțelor Aeriene. „S-a comis un act diabolic avand in vedere ca victimele și familiile…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator,…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic care va fi dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana, transmite AFP. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții pe baza militara americana Yokota,…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- "Teroristul din NYC (New York City) s-a declarat mulțumit și a cerut ca drapelul Statului Islamic sa fie agațat in camera sa de spital. El a ucis 8 persoane și a ranit grav altele 12. EL TREBUIE SA FIE CONDMNAT LA MOARTE!", scrie Donald Trump in postarea sa pe Twitter. Președintele american…

- Presedintele SUA Donald Trump afirma, intr-o postare pe Twitter, ca la New York, se pare ca a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave si demente, dand asigurari ca oamenii legii se ocupa de acest caz."Se pare ca in New York a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a ajuns luni la FBI dupa ce a fost somat sa se predea autoritatilor federale, in cadrul anchetei asupra implicarii Rusiei in campania prezidentiala din Statele Unite condusa de procurorul special Robert Mueller, relateaza AFP. Un asociat…

- Steagurile nu au parut sa il atinga pe Donald Trump, care a continuat drumul alaturi de Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane din Senat.Protestatarul se afla printre jurnalistii prezenti la venirea presedintelui SUA la sediul Congresului. Citeste si Rusia a angajat instigatori…

- Premierul japonez Shinzo Abe si presedintele american Donald Trump au convenit luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa coopereze pentru a creste presiunea asupra Coreei de Nord, a declarat Yasutoshi Nishimura, un adjunct al secretarului cabinetului nipon, relateaza Reuters.

- Fostul baschetbalist american Kobe Bryant "nu va merge" la Casa Alba daca președintele SUA, Donald Trump, il invita, a afirmat el sambata, in timpul unei calatorii in Franța in legatura cu o operațiune de comunicare cu unul dintre sponsorii personali. Întrebat despre o ipotetica…

- La sfarsitul lunii octombrie expira perioada de 25 de ani cand documentele privind asasinarea presedintelui John Kennedy au fost strict secrete. Surse ale publicatiei Politico sustin ca Donald Trump va refuza sa faca publice o parte din mterialele acestei arhive.

- Președintele american, Donald Trump, a apreciat vineri in mod deosebit acțiunea "foarte spectaculoasa" a secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, in fruntea organizației a carei conducere a preluat-o in ianuarie, transmite AFP. Reafirmându-și convingerea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este asteptat la 7 noiembrie intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, unde se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in, a anuntat marti un purtator de cuvant al presedintiei de la Seul, citat de Yonhap, scrie agerpres.ro. "Am tot incercat sa-l invitam…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Președintele SUA, Donald Trump, va anunța vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului privind programul nuclear, convenit in anul 2015 intre Teheran și marile puteri, dar nu va revoca acest acord, a anunțat secretarul american de stat, Rex Tillerson,

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca situatia actuala din Coreea de Nord nu mai poate continua si a catalogat drept un esec acordul diplomatic incheiat cu Phenianul de catre fosta administratie Bill Clinton, relateaza site-ul televiziunii CNN. "Nu putem lasa situatia…