- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- O studenta in varsta de 19 ani a fost arestata de autoritatile franceze, fiind suspecta ca luna trecuta a pus la cale un atac terorist, relateaza miercuri agentia EFE, citand presa locala si surse judiciare. Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi primit vineri dimineata de Emmanuel Macron, la doua saptamani dupa premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti presedintele Frantei, potrivit AFP. Franta are "vointa de a discuta cu cele doua parti, "israeliana si…

- Pentru cetateanul de onoare al Constantei si rectorul onorific al Universitatii "Ovidiusldquo; Adrian Bavaru, weekendul trecut a fost unul cu totul aparte. Nascut la 16 decembrie 1937, biologul Bavaru a absolvit Universitatea din Bucuresti Facultatea de Biologie in anul 1959 si a studiat cu bursa acordata…

- Informatiile primite pana in acest moment, prin Punctul National de Contact al Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje din Romania (PNC SFAAF RO), arata ca distributia produselor contaminate s-a facut catre state terte din Asia si Africa, potrivit ANSVSA. "PNC SRAAF RO nu a primit…

- Cantarețul de origine franceza Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței” a incetat din viața pe 6 decembrie, la varsta de 74 de ani, in urma unei lupte cu cancerul. Moartea lui șocanta a indurarat intreaga Franța, corpul starului fiind invins de cancerul pulmonar. Brigitte Macron, alaturi de soția…

- Fanii lui Johnny Hallyday s-au adunat in numar mare sambata, in Paris, pentru a-și lua ramas bun de la idolul lor, supranumit ''Elvis Presley al Franței'', decedat miercuri la varsta de 74 de ani, informeaza AFP. * UPDATE Cântarețul Johnny Hallyday, parintele rock and rollului…

- Un "omagiu popular" va fi adus sambata la Paris cantarețului Johnny Hallyday, al carui convoi funerar va cobori bulevardul Champs-Elysees, inaintea unei "serviciu religios"organizat la Biserica Madeleine, a anunțat joi președinția franceza, citata de AFP. Președintele…

- Legendarul star rock Johnny Hallyday va fi omagiat cu o procesiune funerara care va avea loc sambata pe bulevardul Champs-Elysees, au anuntat, joi, oficialii de la Paris. Apoi, presedintele francez Emmanuel Macron ii va aduce un „scurt” omagiu cantaretului la ceremonia funerara care va avea loc la…

- Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla sambata la Paris unde urmeaza sa rosteasca un discurs la 'Les Napoleons', o rețea de peste 3.000 de reprezentanți ai industriei comunicațiilor. Axata pe deplasari in teritoriu, intalniri cu oamenii…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Organizația Amnesty International a descoperit ceea ce ea denumește "echipamente de tortura ilegale" la un salon internațional organizat la Paris, dedicat securitații interne a statelor, informeaza joi AFP citata de Agerpres. Printre produsele expuse se numarau bastoane cu ținte,…

- In urma memorandumului de intelegere semnat de MBDA cu Romarm, companie romaneasca care fabrica armament, munitie si vehicule blindate, si Electromecanica Ploiesti, una dintre filialele Romarm, compania franceza intentioneaza sa fabrice componente ale rachetelor in Romania si sa creeze linii de asamblare…

- Arabia Saudita a anuntat, sâmbata, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fata de afirmatiile ministrului german de Externe în exercitiu, Sigmar Gabriel, care a denuntat ingerintele saudite în Liban, informeaza publicatia Die Welt. …

- Agentia oficiala de stiri saudita - SPA - a transmis sambata ca Ministerul saudit de Externe a dispus "chemarea la consultari" a ambasadorului saudit de la Berlin. Guvernul saudit a semnalat ca va transmite o "nota de protest" Germaniei, prin intermediul ambasadorului german la Riyad, fata…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sâmbata la prânz la Palatul Elysée de catre președintele Emmanuel Macron pentru o întrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru',…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- Treizeci si cinci de presupusi membri ai unei grupari mafiote „Vor v Zakone“ au fost retinuti la Paris si in regiunea capitalei Frantei de catre Biroul central de lupta impotriva crimei organizate (OCLCO), care a destructurat reteaua, potrivit unei surse apropiate dosarului, relateaza AFP.

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri in Franta si intalnirea cu seful statului, sambata, la Palatul Elysee",…

- Charles Doussault 18 Fougeres 18 a studiat cu fratii Deveria, celebri litografi ai epocii, si a expus la salonul din Paris in perioada 1834 1870. In deceniul cinci, din motive necunoscute, artistul plastic s a stabilit pentru cativa ani la Bucuresti, unde a cunoscut elitele politice ale tarii. In 1843,…

- Au trecut doi ani de la atacurile sangeroase din capitala Franței, cand o rețea de teroriști a ucis 130 de persoane și a ranit alte cateva zeci, intr-o serie de atacuri sincronizate la Stade de France, intr-o cafenea din Paris și la sala de concerte Bataclan.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Bucatarul sef de la Palatul Elysée, Guillaume Gomez, a dezvaluit care sunt preparatele pe care le manânca Brigitte Macron ca sa se mențina în forma. Potrivit Daily Mail, bucatarul sef Guillaume Gomez a dezvaluit ca Prima Doamna a Frantei, în vârsta de 64 de ani,…

- Una dintre persoanele arestate marti in cadrul unei operatiuni franco-elvetiene a fost scos din custodia politiei si plasat intr-o clinica de psihiatrie in Franta, a anuntat joi o sursa judiciara, informeaza AFP. Starea acestui om, arestat in Franta, a fost considerata "incompatibila cu mentinerea…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Franța a pus capat starii de urgența, la aproape doi ani de la atentatele din Paris . Președintele Emmanuel Macron a semnat noua lege pentru combaterea terorismului care va inlocui starea de urgența. Franța a suspendat starea de urgența, instaurata dupa atentatele din Paris. Starea de urgența trebuia…

- Targul Internațional dedicat agriculturii și industriei agroalimentare Indagra 2017 a gazduit joi, 26 octombrie, o conferința organizata de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). A fost un prilej de a efectua un bilanț al activitații Agenției, de la demararea Programului Național de…

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

- O familie din Franța vrea sa-și numeasca baiatul Jihad. Dar pentru locuitorii unei țari care a suferit foarte mult in ultimii ani de pe urma atacurilor conduse de jihadiști, acest lucru pare inacceptabil. Procurorul șef al Franței trebuie sa gaseasca o soluție la problema ridicata de cuplul din Toulouse.…

- Mai mulți romani au fost raniți intr-un accident produs pe o autostrada din estul Franței. Cinci persoane, care se aflau la bordul unor mașini inmatriculate in Romania, au fost transportate la spital, duminica seara. Accidentul a avut loc pe Autostrada A4, pe sensul dintre Paris spre Metz,in apropierea…