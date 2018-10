Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul este suspectat de implicare intr-un atentat care urma sa fie comis la o reuniune a opozantilor regimului de la Teheran, la sfarsitul lunii iunie, in Franta. Assadollah Assadi, aflat la post la Viena si arestat in Germania la scurt timp dupa dejucarea acestui plan de catre justitia…

- Un diplomat iranian suspectat ca este implicat in planuirea unui atentat impotriva unui miting al oponenților regimului din Teheran organizat la sfarșitul lunii iunie in Franța a fost predat marți de Germania Belgiei, a spus Parchetul Federal Belgian pentru AFP.

- Danemarca are in plan constructia unei insule in apropierea portului din Copenhaga pentru a satisface nevoia de spatiu a numarului din ce in ce mai mare de locuitori din acest oras, relateaza vineri Reuters citand un anunt al premierului, scrie Agerpres. Insula, ar putea fi infiintata pana in…

- Politia daneza a inchis vineri temporar traficul pe doua poduri importante, principala statie feroviara din capitala Copenhaga si serviciile de feribot din Danemarca inspre Suedia si Germania, masuri care survin, potrivit unui ziar suedez, in cadrul unei operatiuni legate de un caz de rapire, relateaza…

- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita "un atentat terorist de proporții uriașe" in cursul unui "mare eveniment" in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip AK-47, a anuntat joi procuratura, potrivit

- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita "un atentat terorist major" in cursul unui "mare eveniment" in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip...

- Poliția din Olanda a arestat șapte indivizi suspectați ca intenționau sa comita un "atentat terorist major" in timpul unui "mare eveniment" in țara, folosind centuri cu explozibil și puști de asalt de tip AK-47, a anunțat joi Parchetul olandez, potrivit AFP.