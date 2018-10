Stiri pe aceeasi tema

- Un diplomat iranian suspectat ca este implicat in planuirea unui atentat impotriva unui miting al oponenților regimului din Teheran organizat la sfarșitul lunii iunie in Franța a fost predat marți de Germania Belgiei, a spus Parchetul Federal Belgian pentru AFP.

- Procuratura olandeza a anuntat intr-un comunicat ca politisti puternic inarmati i-au arestat pe cei sapte barbati la Arnhem, la aproximativ 100 de kilometri sud de Amsterdam, si Weert, in sudul Olandei, in apropiere de frontiera cu Germania si Belgia. Ancheta a fost lansata de catre serviciile de informatii,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a propus omologului sau austriac, Beate Hartinger-Klein, la intalnirea pe care au avut-o luni dimineața la Viena, incheierea unui memorandum de colaborare pe termen lung, precizand ca pana acum serviciile medicale au avut la baza mai mult relații personale. Potrivit…

- Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare cand a fost in vizita la Washington in iulie. El a adaugat ca Italia este gata pentru o revizuire a acordului international privind programul nuclear iranian - din care SUA s-au retras recent - impreuna cu alti semnatari din UE, pentru a vedea daca este…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Un suspect interpelat in Franta pe 30 iunie, zi in care a fost dejucat un plan de atentat impotriva unei adunari a opozitiei iraniene in regiunea pariziana, a fost predat Belgiei, a indicat miercuri o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Merhad A., un belgiano-iranian…

- Sotia unui tunisian suspectat ca a vrut sa comita un atentat cu 'bomba biologica' in Germania a fost arestata la randul sau pentru un presupus rol in pregatirea atacului, a anuntat marti justitia germana, potrivit AFP. Aceasta femeie germana de 42 de ani, prezentata sub numele…