Stiri pe aceeasi tema

- O mașina capcana a explodat duminica într-un oraș din nordul Siriei, deținut de rebelii sprijiniți de Turcia, ucigând cel puțin 10 persoane, au anuntat salvatorii și medicii, dupa ce mai multe explozii au fost auzite în alte zone din nord-vest detinute de insurgenti, relateaza Reuters…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata sambata intr-un atentat sinucigas cu o masina capcana in orasul Raqqa, fosta "capitala" a gruparii Stat Islamic (SI) in nordul Siriei, a tarii, a...

- Cel puțin 18 persoane au fost ranite dupa ce doua masini capcana au explodat in apropierea unei unitati militare din orașul Derna de pe coasta estica a Libiei, au declarat duminica dimineata o sursa medicala si localnicii pentru Reuters, conform Mediafax.Locuitorii au declarat ca mașinile-capcana…

- Atentat in fostul fief al Statului Islamic - Cel puțin o mașina-capcana a explodat in orașul Raqqa provocand mai multe victime Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana care a lasat mai mulți morși, inclusiv femei și copii. Alte mijloace mass-media…

- Cel puțin o mașina-capcana a explodat marți in orașul Raqqa controlat de Forțele Democratice Siriene, provocand mai multe victime, a anunțat presa locala kurda și araba, relateaza Reuters potrivit mediafax. Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana…

- DUBLU atentat terorist de ultima ora. Sunt morti si raniti. Din pacate, printre victime sunt si multi copii Doua explozii produse, sambata, la Jalalabad, oras din estul Afganistanului, s-au soldat cu trei morti si 19 raniti, informeaza Reuters. Printre persoanele ranite se afla doi copii si opt reprezentanti…

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 16 au fost raniti joi in explozia unei masini-capcana in apropiere de un restaurant din centrul capitalei somaleze Mogadiscio, la ora pranzului, au anuntat surse medicale citate de AFP, Reuters si dpa.

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters.