Atentat cu maşină-capcană. Sunt multe victime Atentat in fostul fief al Statului Islamic - Cel puțin o mașina-capcana a explodat in orașul Raqqa provocand mai multe victime Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana care a lasat mai mulți morși, inclusiv femei și copii. Alte mijloace mass-media arabe au anunțat ca cel puțin patru persoane au murit in urma exploziei, potrivit stiripesurse.ro.



Numarul atacurilor din regiunea controlata de Forțele Democratice Siriene, sprijinite de SUA, au crescut.



SDF conduse de Miliția kurda YPG au avertizat ca militanții gruparii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

