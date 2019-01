Stiri pe aceeasi tema

- O masina-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului afgan de Interne citat de Agentia France-Presse. Dupa explozie, mai multi indivizi au patruns in cladire si au deschis focul cu arme automate.

- Barbati inarmati au detonat o masina capcana inainte de a lua cu asalt un complex guvernamental luni in capitala afgana Kabul, au declarat oficiali si martori, relateaza AFP citat de Agerpres.ro. Mai multi atacatori au intrat in acest complex care gazduieste cladiri ministeriale si asaltul era in plina…

- Francezii retraiesc cosmarul unui atentat terorist de amploare. Cel putin 3 persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost ranite in atacul armat produs, marti, in centrul orasului Strasbourg. Un tanar a deschis focul in apropierea targului de Craciun ...

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un dublu atac revendicat de talibani care a avut loc miercuri in estul capitalei Kabul si care a vizat o companie de securitate britanica, potrivit unui bilant al...

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 40 de morti si 60 de raniti Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP. Cel putin 40…

- Atacul nu a fost revedicat. Totusi, cele mai multe atentate care sunt produse in zona sunt atribuite sau revendicate de gruparea terorista Statul Islamic. Celule jihadiste sunt inca prezente pe teritoriul Irakului, deși in decembrie 2017 autoritațile de la Bagdad au anunțat "sfarsitul razboiului"…

- Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor, au anuntat surse medicale si din cadrul politiei, relateaza AFP.

