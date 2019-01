Stiri pe aceeasi tema

- O masina-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului afgan de Interne citat de Agentia France-Presse. Dupa explozie, mai multi indivizi au patruns in cladire si au deschis focul cu arme automate.

- Barbati inarmati au detonat o masina capcana inainte de a lua cu asalt un complex guvernamental luni in capitala afgana Kabul, au declarat oficiali si martori, relateaza AFP citat de Agerpres.ro. Mai multi atacatori au intrat in acest complex care gazduieste cladiri ministeriale si asaltul era in plina…

- Cel putin patru persoane au murit joi intr-un atentat cu masina-capcana asupra unei sectii de politie in sud-estul Iranului, a relatat televiziunea de stat, care a adaugat ca multe alte persoane au fost ranite, scrie agerpres.ro.

- 'Exista zece morti si 19 raniti au fost evacuati', a declarat pentru AFP si DPA purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Wahid Majroh. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a confirmat bilantul, fara a putea indica nationalitatea victimelor. Asalt cu armele automate Potrivit…

- Cel putin sapte persoane si au pierdut viata intr un atentat sinucigas care a vizat un autobuz ce transporta functionari, in apropiere de principala inchisoare din Kabul, relateaza AFP citat de Agerpres.roCel putin alte cinci persoane au fost ranite in acest atac. Autobuzul transporta angajati ai inchisorii…

