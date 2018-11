Stiri pe aceeasi tema

- Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor, au anuntat surse medicale si din cadrul politiei, relateaza AFP.

- Atentat terorist la hotel in capitala tarii, 40 de morti si zeci de raniti. S-a petrecut in urma cu putin timp Un atac terorist la un hotel din capitala tarii s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia. Atacul a fost comis de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a…

- Un numar de 24 de detinuti, un gardian si un soldat au fost ucisi intr-o revolta declansata intr-o inchisoare din nordul Tadjikistanului, unde se afla membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI), au declarat surse de securitate, relateaza AFP.Fortele speciale din aceasta tara din…

- Cel putin alte cinci persoane au fost ranite in acest atac. Autobuzul transporta angajati ai inchisorii din Pul-e-Charkhi, potrivit purtatorului de cuvant al politiei, Basir Mujahid.Kamikaze s-a deplasat pe jos, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului de Interne, Najib Danish.…

- Sase persoane au fost ucise si peste 20 au fost ranite marti intr-un atentat cu masina capcana comis intr-o piata din Al-Qayyarah, oras important la sud de Mosul, fosta ‘capitala’ a gruparii Statul Islamic (SI) in Irak, a declarat pentru AFP un oficial al serviciilor medicale. ‘In atac au fost ucise…

- Acest atac reprezinta cea mai recenta lovitura data armatei nigeriene de catre luptatorii islamisti din gruparea Boko Haram si Statul Islamic din Africa de Vest (ISWA). In lunile recente, militarii au suferit cele mai grele infrangeri armate, la care s-au adaugat schimbari repetate, iar fortele…