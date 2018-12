Atentat cu maşină-capcană. Cinci persoane au murit O a doua explozie a avut loc in apropiere dar cauza ei nu a fost inca determinata, a declarat maiorul Mohamed Hussein. "Primul atentat sinucigas cu masina-capcana comis la punctul de control a ucis cinci persoane, cei mai multi soldati din securitate. Alti patru au fost raniti. Bilantul poate creste. Este prea devreme pentru a avea detalii despre a doua explozie", a spus Hussein. Un martor la fata locului a declarat ca a vazut dupa a doua explozie cel putin doua corpuri



Un martor la fata locului a declarat ca a vazut dupa a doua explozie cel putin doua corpuri. Potrivit lui Ahmed Abdi, un alt ofiter de politie, explozia masinii-capcana a avut loc la un punct de control

