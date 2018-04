Atentat cu bombă la un magazin românesc din Italia Un magazin din Italia, in care se vand produse romanești, a fost vizat de o bomba artizanala. Autoritațile suspecteaza ca ar fi vorba despre un atentat. Mai multe persoane, neidentificate la acest moment, au pus o bomba artizanala in fața unui magazin romanesc din orașul Anzio, iar aceasta a explodat și a distrus gratiile și geamurile magazinului respectiv, precum și alte doua magazine. Martorii au alertat imediat autoritațile, care s-au deplasat imediat la fața locului. Oamenii legii sunt pe urmele suspecților. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atentat cu bomba la un magazin romanesc din orasul Anzio din Italia. Explozia puternica a distrus locatia, dar si alte doua magazine din apropiere, informeaza observator.tv. Totul s-a intamplat pe 2 aprilie, in jurul orei 02.00, in fata magazinului ‘Cerbul ...

- In general, nativii din aprilie sunt oameni muncitori care pot obtine in viata tot ceea ce vor. Nu depind de ceilalti. Nu le este frica sa spuna ce gandesc. Trec peste toate obstacolele. In plus, oamenii nascuti in aprilie iubesc pericolul asa ca merg in intampinarea sa, nu-l ocolesc. Intotdeauna…

- Un roman a murit in Italia, in urma unui accident stupid, iar cainele sau statea chiar langa el și schelalaia neincetat de tristețe. Barbatul de 53 de ani, Nicolae Ciobanu, lucra ca cioban și se...

- O puternica alunecare de teren produsa in comuna Glodeni din judetul Dambovita, din cauza ploilor si topirii zapezii, a afectat opt case, gradini si drumuri. Autoritatile au decis ca sase familii sa fie evacuate, insa oamenii refuza sa-si paraseasca agoniseala de-o viata.

- E cutrremur la ANAF, acolo unde 24 de șefi din cadrul Fiscului au fost demiși. In același timp, Ionuț Mișa, fostul ministru de Finanțe, va fi instalat in fruntea instituției. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat aseara la Antena 3 de ce șefii ANAF au fost ținuți luni peste program.…

- Alerta cu bomba la Judecatoria Chișinau, sediul Centru. Personalul a fost evacuat din cladire, iar zona a fost incercuita de forțele de ordine. Toate ședințele de judecata au fost amanate.

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Locuitorii care traiesc in localitatile prin care trecere drumul judetean 709 Arad-Siria, considerat ca fiind unul dintre cele mai degradate din judet, au protestat sambata, in zona localitatii Horia, nemultumiti de starea drumului, care este unul dintre cele mai importante din judet si leaga municipiul…

- Antonio Banderas s-a intors in Malaga, orașul sau natal, pentru lansarea serialului produs de National Geographic despre viața lui Pablo Picasso, genialul pictor nascut in același oraș sudic al Spaniei. Dupa ”red carpet”, discursuri și proiecția oficiala, a urmat petrecerea. Reporterul Libertatea a…

- Imediat dupa ridicarea vizelor, romanii au inceput sa creada in ″visul canadian″, iar multi au cerut direct azil. Suprinsi peste masura, canadienii se gandesc acum ca poate s-au pripit si iau in discutie reintroducerea vizelor. Deocamdată, însă, totul este la nivel de avertisment.…

- Un roman de 43 de ani a fost reținut de polițiștii din Roma dupa ce a dat dovada de un comportament ingrozitor fața de familia lui. Barbatul și-a sechestrat soția și fiul de 13 ani și i-a batut fara mila, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Se pare ca barbatul iși facuse un…

- Radu Dragusin, un tânar de 16 ani si 1,90 metri înaltime, a semnat cu Juventus Torino. Jucatorul este produsul clubului bucurestean Regal Atletico Madrid. Dragusin va ajunge în Italia de la data de 1 iulie 2018.

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva saptamani. Aceasta ar putea lovi Europa, SUA, Australia sau Noua Zeelanda. Stația spațiala Tiangong-1, care…

- Numit in functia de antrenor principal al lui Dinamo, Florin Bratu se afla sub presiune! Tehnicianul trebuie sa incheie play-out-ul pe locul 7, iar Marius Sumudica ii vaneaza postul. In prezent in Turcia, la Kayserispor, „Sumi” vrea sa ii pregateasca pe „cainii rosii”.

- Este panica in Parlament, din cauza unui incendiu.Oamenii sunt evacuați in aceste momente. Parlamentarii romani au trecut prin momente de panica dupa ce cladirea a fost cuprinsa de un fum dens. Autoritațile au acționat de urgența. Pana in acest moment nu se cunoaște sursa fumului gros care a cuprins…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes, in valoare de aproximativ 65.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Italia. In…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri in centrul orasului elvetian Zurich, intr-un atac despre care politia locala afirma ca nu are indicii ca ar fi o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Atacul a avut loc in apropierea unei filiale a bancii UBS, la putin timp dupa ora locala…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- In cadrul unor actiuni speciale de investigatii, angajatii Directiei de Politie Chisinau au retinut in flagrant delict o femeie de 36 ani, in momentul primirii unui colet transmis din Italia. Conform informatiilor speciale obtinute de catre politisti, in coletul cu produse alimentare primit de catre…

- In mijlocul nesfarsitelor podgorii, un calaret strabate agale aleile dintre intinsele vii de vita de vie. Nu, nu e o scena rupta dintr-un film de la inceputul secolului trecut. Este o scena intalnita zilnic in nordul...

- Un atac armat a avut loc miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Autoritatile au confirmat ca exista mai multe victime. Atacul armat a avut loc la liceul Stoneman Douglas din Parkland. Presa locala relateaza ca este vorba despre cel putin 20 de persoane ranite. Unele dintre victime primesc ingrijiri…

- Autoritațile din Cape Town au decretat stare de catastrofa naturala din cauza secetei. Orașul, a doua cea mai mare aglomerare urbana din Africa de Sud, risca sa ramana fara apa potabila in ciuda precipitațiilor care au cazut la acest final de saptamana. Autoritațile din Cape Town au decretat stare de…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Sala Unirii din Alba Iulia, locul unde s-a semnat in urma cu 100 de ani actul istoric de unire a Transilvaniei cu Romania, va deveni, pana la 1 Decembrie, una dintre atractiile principale ale orasului. Autoritatile sustin ca monumentul istoric va fi transformat intr-un Panteon al neamului Romanesc.

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Micoiu au pus in executare un mandat european de arestare, fața de un barbat de 27 de ani, depistat pe raza comunei Galicea. In seara zilei de ieri, 6 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Milcoiu au…

- Un deținut din cadrul Penitenciarului Satu Mare, care se afla la munca in Tribunalul Satu Mare, se pare ca a fugit in urma cu o ora, spun surse pentru PresaSM. Acesta a scapat de vigilența gardienilor. Imediat, deținutul a fost dat in urmarire generala. Tanarul este originar din județul Bihor și a fost…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- O echipa medicala din Brazilia aramas cu cura cascata la propriu atunci cand au vazut toți de ce e in stare acest copilaș la doar cateva minunte de la naștere. Acest nou-nascut a sfidat orice reguli de creștere normala pe care le cunoșteau medicii și asistentele, a sfidat pana și gravitația. De ce?…

- Atentat la siguranta alimentara a vasluienilor SCANDAL… Satui de complicitatea unor angajati ai Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vaslui, care incearca sa musamalizeze un scandal international in care este implicata si firma Vanbet, condusa de Fanel Bogos, mai…

- O familie din Thailanda este anchetata de Poliție, dupa ce mai mulți internauți au reclamat-o autoritaților. Totul a inceput de la o postare a mamei care a distribuit o fotografie pe facebook cu fiica ei.

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Fostul șef al Fiscului, Gelu Diacon, lanseaza un nou atac la adresa procurorilor anticorupție. De data aceasta, Gelu Diaconu a reacționat dur dupa ce fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, in dosarul in care acesta…

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- Autoritațile municipale au anunțat astazi, 22 ianuarie, ca a fost instalat un cort pentru persoanele fara domiciliu stabil. In concret, acesta este amplasat in preajma Centrului de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din str. Haltei nr. 2, din Chișinau. {{266799}}Potrivit…

- Un reprezentant al Politiei a precizat ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta, iar, in urma exploziei produse de aceasta, trei persoane au murit si alte 19 au fost ranite. "Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a reprezentantul…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Un hot din Florida a intrat prin efractie intr-o casa, iar la scurt timp dupa aceea a facut ceva mai putin obisnuit. A alertat chiar el politia in legatura cu aparatura de clonat carduri descoperita in locuinta. Barbatul a fost prins de politie si a oferit mai multe detalii. Un detectiv a mers la fata…

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Craiovenii au facut numeroase sesizari autoritatilor cu privire la faptul ca temperatura este scazuta in calorifere. Edilul orasului a luat imediat legatura cu Complexul Energetic Oltenia si a cerut sa resolve aceasta problema.

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- CANCAN.RO,A site-ul nr. 1 din Romania, a aflat verdictul sefilor de la Kanal D! A muncit si le-a dovedit turcilor ca merita sa ramana titulara postului de prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine”. (CITESTE SI: Ultima ora: Bianca e pregatita sa revina la TV. Gabriela Cristea a anuntat ca se intoarce…

- O echipa de cercetatori care analiza o mumie din secolul 16 a facut o descoperire neasteptata. Oamenii credeau ca persoana respectiva a suferit de variola, dar au avut parte de o mare supriza. De fapt, copilul, deshumat dintr-o biserica din Napoli, Italia, suferise de hepatita B, potrivit unei analize…

- Bomba inceputului de an! Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu sustine ca trupul neinsufletit al Regelui Mihai nu se afla in sicriul care a fost adus in Romania si ingropat cu fast la Curtea de Arges.