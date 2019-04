Atentat cu bombă. Cel puţin 10 persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite "O puternica explozie" s-a produs la prima ora a diminetii in zona Hazarganji atunci cand un numar important de persoane se aflau in piata pentru cumparaturi, a precizat purtatorul de cuvant al politiei din Quetta. In zona unde a avut loc atacul traiesc numerosi membri ai minoritatii siite hazara, insa, pana acum, politia nu a confirmat inca daca atentatul a fost indreptat impotriva acestora. Cei 15 raniti au fost transportati la spitalele din apropiere. Quetta, capitala provinciei Balucistan, este una din localitatile cele mai conflictuale din Pakistan, aici fiind prezente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

