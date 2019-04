Atentat asupra unei școli, dejucat de serviciile secrete franceze Doi barbati care puneau la cale atentatul, ambii nascuti in anul 1998, au fost arestati pe 25 martie la Paris si in prezent se afla in arest preventiv. Conform postului BFMTV, in timpul interogatoriului, care a durat 96 de ore, unul dintre ei a recunoscut planurile de comitere a atentatului si s-a declarat drept ''fiu spiritual'' al lui Mohamed Merah, care in 2012 a comis o serie de atentate, inclusiv cel asupra unui scoli evreiesti din orasul Toulouse. Intentia sa era sa atace copiii din scoala si politisti, in mod special un agent care il arestase cu cateva luni in urma pentru un delict… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

