Stiri pe aceeasi tema

- Prima ninsoare din aceasta toamna la Balea Lac a fost inregistrata, luni dupa-amiaza, meteorologii spunand ca, in cursul noptii urmatoare, lapovita si ninsoarea vor fi chiar mai abundente.

- In fiecare an, in ultima decada a lunii septembrie incepe toamna astronomica și are loc echinocțiu de toamna, moment in care durata zilei va fi (aproximativ) egala cu cea a noptii. Acesta este momentul in care longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. In acest an echinocțiul de toamna…

- Duminica, 23 septembrie, are loc echinoctiul de toamna 2018. Momentul ce va avea loc la ora 04:54 reprezinta inceperea toamnei astronomice. Echinoctiul de toamna marcheaza scaderea treptata a zilelor si cresterea duratei noptilor. Fenomenul...

- Zile mai scurte, temperaturi tot mai scazute si peisaje care indeamna la melancolie. Reducerea intensitatii luminii provoaca diferite schimbari in organism: productia de serotonina (hormonul fericirii) scade, vitamina D se fixeaza mai greu (deficitul acestei vitamine este una dintre

- Zile mai scurte, temperaturi tot mai scazute si peisaje care îndeamna la melancolie. Reducerea intensitatii luminii provoaca diferite schimbari în organism: productia de serotonina (hormonul fericirii) scade, vitamina D se fixeaza mai greu (deficitul

- Zile mai scurte, temperaturi tot mai scazute si peisaje care îndeamna la melancolie. Reducerea intensitatii luminii provoaca diferite schimbari în organism: productia de serotonina (hormonul fericirii) scade, vitamina D se fixeaza mai greu (deficitul

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca, daca omenirea nu va face mai multe pentru a combate schimbarile climatice pana in 2020, riscam ca ele sa devina ireversibile, scrie BBC. Guterres s-a aratat alarmat de lipsa de actiune a liderilor mondiali fata o problema „reprezentativa” pentru…

- Reducerea varstei de pensionare este posibila mult mai devreme pentru mai multe categorii de persoane care au lucrat in condiții speciale. Este vorba despre Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Printre alte persoane, este…