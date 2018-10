Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 octombrie, in intreaga lume, este marcata Ziua Mondiala a Luptei impotriva Cancerului la San, iar intreaga luna este dedicata unor acțiuni ce au ca scop conștientizarea pericolului reprezentat de aceasta maladie si a modului in care pot fi depistate primele semne ale bolii, astfel incat sa poata…

- 1 octombrie este Ziua Mondiala a luptei impotriva cancerului la san, o boala care, in intreaga lume, ucide o femeie la fiecare 14 minute. In Romania, cancerul la san este principala cauza a mortalitații in randul femeilor., anual fiind depistate aproximativ 9.000 de noi cazuri. Astazi, de Ziua Mondiala…

- Administratia Prezidentiala marcheaza, luni, pentru al treilea an consecutiv, Ziua luptei impotriva cancerului de san, prin iluminarea Palatului Cotroceni in culoarea roz, incepand cu ora 20,00. "La fel ca in anii precedenti, aceasta initiativa are scopul de a constientiza asupra importantei preventiei…

- Ziua de 1 octombrie este, la nivel mondial, dedicata luptei impotriva cancerului la san. Este momentul un pentru a le reaminti femeilor ca, printr-un control medical facut la timp, maladia poate fi descoperita si invinsa. In Romania, mai putin de ...

- Mihaela Miroiu, profesor universitar si activista pentru drepturile femeilor, a marturisit pe pagina sa de Facebook cum s-a luptat vreme de mai multi ani cu cancerul, indemnandu-i pe barbati sa fie alaturi de femeile din viata lor, sa aiba „mai mult curaj decat ele si pentru ele”.

- La Campia Turzii, azi a inceput montarea celor doua stații de colectare a deșeurilor reciclabile, care recompenseaza financiar persoanele care duc diverse tipuri de deșeuri la aceste stații. Stațiile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Majoritatea tratamentelor impotriva cancerului acționeaza prin uciderea celulelor canceroase. Insa o noua cercetare vine cu o alta abordare, care s-a dovedit a fi un succes. Oncologii știu ca in lupta impotriva cancerului este important sa opreasca mișcarea celulelor canceroase, inainte de a se raspandi…

- Patru festivaluri internaționale in mai puțin de o saptamana reprezinta un adevarat record pentru Orchestra Romana de Tineret și Cristian Mandeal, ce se va concretiza in patru concerte programate intre 7 și 12 august, la Sinaia, București, Berlin și Dobbiaco. Pe 7 august este așteptat cu nerabdare la…