Stiri pe aceeasi tema

- Executivul vrea sa creasca varsta de pensionare la 67 de ani si sa diminueze pensiile pentru cei care opteaza pentru pensionarea anticipata, fapt ce a starnit o stare de nemultumire fara precedent. Varsta de pensionare, majorata de la 65 la 67 de ani Puterea a cerut Parlamentului sa…

- Transportul public la Atena precum si legaturile maritime si feroviare au fost grav perturbate miercuri in Grecia de o greva de 24 de ore declansata la apelul sindicatelor din sistemul privat pentru a cere ''incetarea politicilor de austeritate'', relateaza AFP. Nicio legatura maritima nu a plecat din…

- Nicio legatura maritima nu a plecat din Pireu, port situat in apropiere de Atena, spre insulele din Marea Egee din cauza grevei marinarilor la cererea sindicatului lor PNO.Mari ambuteiaje au avut loc pe strazile Atenei din cauza grevei care a afectat transportul cu metroul, tramvaiul si…

- Ciocniri violente sambata seara la Atena intre protestatari si fortele de ordine. S-a intamplat la finalul unui mars de comemorare a 45 de ani de la o revolta impotriva dictaturii militare, in care au murit zeci de oameni.

- Poliția greaca a intrat in ciocniri violente cu protestatari in centrul Atenei dupa ce mii de persoane au fost la un marș ce aniverseaza reprimarea violenta a revoltei studențești din 1973 ce a ajutat la daramarea juntei militare, transmite Reuters.

- Manifestatia s-a desfasurat sub stricta supraveghere a fortelor de ordine, peste 5.000 de agentii fiind mobilizati in centrul Atenei unde piata Syntagma a fost survolata de drone si un elicopter al politiei. Manifestantii au purtat pancarte denuntand imperialismul, NATO, razboaiele purtate de SUA,…

- Ciocniri intre tineri greci si politie au avut loc luni in centrul Atenei, dupa ce un protest impotriva reformei educatiei a degenerat in violente atunci cand manifestantii au ajuns in Piata Syntagma din fata parlamentului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Protestatarii au aruncat in…

- Proteste „piperate” in București. De la Ordonanța 13 incoace, amenzile date de jandarmi demonstranților au ajuns la 200 de mii de lei. Zeci de oameni au fost sanctionati, unii cu repetitie. Numarul sanctiunilor este record insa doar la Bucuresti. Demonstrantii din alte orase spun ca la ei acasa fortele…