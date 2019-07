Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean a pornit un proiect-pilot, in Parcul Copiilor – „Biblioteca Estivala”, care indeamna la pofta de viața, distracție și multe programe pentru copii și tineri, dar care se adreseaza tuturor aradenilor care doresc sa citeasca un ziar, o revista sau o carte intr-un mediu relaxant, in parc.…

- ARAD. Facultatea de Design din cadrul Universitații ,,Aurel Vlaicu” a sarbatorit, joi, 10 ani de existența. Facultatea funcționeaza in fostul sediu al Serelor aradene din cartierul Gradiște. La aniversarea facultații, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a transmis conducerii Universitații,…

- Aproximativ 20 de ani sunt cuprinși in colecțiile de fotografii și machete expuse in foaier prin care se dorește a fi evidențiat Aradul, imediat dupa Marea Unire, adica dupa 1920. Atunci, Aradul a deținut un rol esențial in dezvoltarea economica, sociala, culturala din țara și s-a integrat…

- [caption id="attachment_46122" align="alignleft" width="300"] Fotografie: facebook.com[/caption] Dupa opt ani de relații frumoase și fructuoase intre Consiliul Raional Ungheni și Consiliul Județean Arad, a fost semnata o noua scrisoare de intenție pentru prelungirea acordului de infrațire dintre raionul…

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Arad și Complexul Muzeal Arad, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Arad si Consiliul Judetean Arad, organizeaza Expoziția „Scrisul pe axa timpului – ediția a IV-a” in perioada 5-12 iunie 2019. In cadrul expoziției vor fi organizate atelierele…

- Pana pe 10 septembrie, artiștii fotografi profesioniști sau amatori iși vor putea inscrie lucrarile la Salonul Internațional Ars Fotografica din Arad, ajuns anul acesta la ediția cu numarul 19. Și anul acesta, secțiunile salonului vor fi liber color și liber monocrom. „Vor fi oferite caștigatorilor…

- Consilierii județeni vor avea pe mese, la urmatoarea ședința a Consiliului Județean Arad, o serie de proiecte de hotarari ce privesc tarifele pentru serviciile prestate de instituțiile din subordine. Printre ele, și Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol”. Cei de la biblioteca propun creșterea unor…

- Vineri, 10 mai, de la ora 17.00, in Salonul Artelor (Cabinetul de Medalii) al Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” va avea loc vernisajul expozitiei de fotografie intitulate „Colors of life”, a absolvenților Cursului de Fotografie, seria 12P1, Nivel-Avansati la Baia Mare, organizat de Varadinum PhotoSchool,…