In perioada noiembrie 2018-1 iunie 2019, Serviciul Judetean Anticorupție deruleaza, cu elevi din colegiile si liceele din judetul Buzau, un proiect sub denumirea „Atelierul anticorupție”, care consta in activitați de promovare a atitudinii civice și de informare cu privire la notiunile incidente din domeniul anticoruptie. Concret, elevii buzoieni sunt invatati sa nu ia si sa […] Articolul „Atelier anticorupție” pentru elevii buzoieni apare prima data in Opinia Buzau .