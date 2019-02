Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Macedonia de Nord a efectuat vineri mai multe raiduri pentru a preveni un potențial atentat pus la cale de simpatizanți ai Stat Islamic, a anunțat Ministerul de Interne de la Skopje, precizand ca operațiunea a fost inițiat dupa primirea unor informații de la o "țara partenera", potrivit…

- Se crede ca jurnalistul britanic John Cantlie, care a fost luat ostatic in Siria de rețeaua terorista Stat Islamic in anul 2012, este inca in viața, a declarat Ben Wallace, ministru adjunct de Interne in Guvernul de la Londra, potrivit postului CNN preluat de mediafax. Oficialul britanic le-a…

- Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 18:00, la Galeria de Stat Tretiakov din Moscova. Un barbat aflat in muzeu s-a apropiat calm de un tablou in valoare de 160.000 de euro și l-a dat jos de pe perete. Cu tabloul in mana, hoțul a parasit galeria ca și cum nimic nu s-a intamplat. Televiziunea…

- Numarul celor ucisi in atacuri teroriste a ajuns in 2018 la cel mai scazut nivel de dupa 2009, mai ales datorita reducerii violentelor comise de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), a indicat miercuri Centrul international de analiza a terorismului Jane (JTIC), transmite AFP, informeaza AGERPRES .…

- Al-Qaida planuieste sa comita noi atentate in Europa, vizand avioane de pasageri si aeroporturi, in contextul "renasterii" retelei teroriste pe fondul declinului organizatiei rivale Stat Islamic, a declarat Ben Wallace, adjunct al ministrului britanic de Interne, responsabil pentru Securitate.

- ”Proteste? Sute de mii (reali!) in strada? Gaze? Victime? Sunt sigur ca Parlamentul European va reacționa in regim de urgența și va adopta o rezoluție dura. Parchetul General al Curții de Casație a Franței va declanșa o ancheta impotriva forțelor de ordine. Nu? Jean Claude, Franz, Manfred,…