Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza cala aceasta ora(14.00) se circula ingreunat, din cauza poleiului pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Bihor si Timis. In judetul Buzau, traficul rutier pe DN2B Buzau –Braila a fost redeschispentru circulatia vehiculelor…

- Premierul Viorica Dancila a convocat de urgența miniștrii la Guvern, din cauza situației de la CEO Oltenia, acolo unde angajații refuza sa intre la munca din cauza salariilor pe care le considera prea mici.Din cauza acestei greve, prețul la energie a explodat in Romania, iar premierul a decis…

- Valeriu Sainsus: Iata de ce de la an la an avem mai puțini studenți / Invitat în studioul Radio Sputnik Moldova, doctorul în științe demografice Valeriu Sainsus, care este și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, a discutat despre cauzele și consecințele…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, s-a declarat vineri, la Iasi, ''foarte ingrijorat'' de tensiunile dintre Ucraina si Rusia, dupa capturarea a trei nave ucrainene de catre fortele speciale ruse. Diplomatul american a subliniat ca oficialii…

- Tintirea inflatiei in Romania, misiune aproape imposibila? Ce a determinat cresterea preturilor in ultimul an? Majorarea haotica a preturilor la energie, deficitele mari, generate de politici publice cu iz electoral, si constructia bugetara realizata...

- Pentru a deveni brand, un produs trebuie sa treaca testul timpului. Romania nu a dus lipsa de marci celebre, dar putine au facut fata trecerii din comunism in capitalism si au fost sufocate de piata concurentiala. Cele mai cunoscute au supravietuit insa, iar astazi reprezinta branduri definitorii in…

- Este o premiera ca Romania sa fie reprezentata la acest format de lucru dedicat miniștrilor de ambasadorul la UE, data fiind demisia lui Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, scrie G4Media.ro. In mod normal, in absența ministrului, Romania era reprezentata de un secretar de stat,…

- "PNL va milita pentru introducerea la nivel national a doua proiecte. Unul de eliminare a risipei prin programul ”Cornul si laptele” si inlocuirea acestui program cu un pachet diversificat, sa se asigure o alimentaie sanatoasa copiilor in scoala si in felul acesta sa creasca integrarea copiilor in…