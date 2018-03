Stiri pe aceeasi tema

- Un scafandru britanic a postat pe YouTube o inregistrare video care surprinde o veritabila invazie de deșeuri plastice in largul coastelor indoneziene ale stațiunii Bali. In clipul video, Rich Horner inoata printr-o puzderie de ambalaje și PET-uri. Inregistrarea a fost facuta in Manta Point, o zona…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- Filmuletul postat de Rich Horner pe YouTube arata cum oceanul este plin de resturi menajere printre care, cu greu, se pot strecura atat el cat si pestii tropicali. Zona in care este filmat dezastrul este in apropiere de un rezort turistic din Bali, intr-un loc in care numit Manta Point unde se strang…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul anunta pe YouTube…

- Femeia a angajat un model și a apelat la echipa To Catch a Cheater de pe canalul Youtube. Citeste si George Copos si-a parasit SOTIA. S-a mutat cu amanta cu care a facut UN COPIL Ispita, pe nume Jaymi Westra, nu a avut nevoie decat de un decolteu adanc și cateva replici pentru a-l cuceri…

- In aceasta perioada, Primaria Iasi, prin Biroul de Comunicare, pune la bataie 250.000 de lei pentru doua contracte care vizeaza servicii pentru promovarea imaginii institutiei. Prestatorii de servicii au semnalat mai multe puncte indoielnice din caietele de sarcini.

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- Parand sa ignore cu desavarsire vicisitudinile vremii, in speta vantul furios, Petre Daea a tinut sa vada cu ochii sai cum se prezinta cultura de orz dintr-o comuna mehedinteana. Momentul a fost filmat si postat pe pagina de Facebook a ministrului. Chiar daca, tocmai din cauza vantului, nu se prea poate…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul “Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not”, la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care are loc sambata seara. Filmat pe o perioada de zece saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie mixta de actori profesionisti…

- Canalul olimpic de televiziune, lansat in august 2016, a inregistrat 1,3 miliarde de accesari prin intermediul tuturor platformelor media sociale in primele sale 18 luni si a atins targetul propus pentru audienta tinerilor, a anuntat Mark Parkman, director general al Olympic Channel. Parkman a precizat…

- Pungile din plastic subțiri cu maner vor ieși de pe piața. Așa prevede un proiect de lege care mai are nevoie doar de votul deputaților. De anul viitor ar urma sa fie interzisa vanzarea acestor pungi.

- Incepand din 15 februarie 2018, browserul Chrome blocheaza reclame. Dezvoltat de Google, programul de navigare pe internet este cel mai popular din lume. Chrome nu va elimina toate reclamele, asa cum fac unele aplicatii de ad-blocking. Sunt vizate doar cele considerate de companie ca fiind intruzive.…

- Aproape toate afacerile, de la mici la mari, au o pagina de Facebook pentru a fi prezente in mediul online. O alta parte dintre acestea folosesc si alte platforme de social media, insa discutia pe acest subiect este adesea limitata la Facebook, Instagram si poate Twitter.

- Primarul Mihai Chirica a sustinut o conferinta care a fost transmisa live pe internet. Edilul a discutat despre problemele de la Aeroport si despre alte subiecte de interes general pentru ieseni. YouTube si Facebook

- Pe Mihai Gadea il știm din postura de prezentator de televiziune și director al Antena 3, insa mai puțin cunoaștem ca, in urma cu 18 ani, acesta devenea absolvent al Facultații de Teologie Adventista. Cu o figura inocenta, plin de carisma și cuvinte potrivite, Mihai Gadea a reușit dintotdeauna sa capteze…

- "De-a lungul anilor, am facut aproape toate greselile pe care vi le puteti imagina", a scris el pe pagina sa personala. "Am facut zeci de greseli tehnice si tranzactii proaste. Am avut incredere in persoane nepotrivite si am plasat persoane talentate in posturi proaste. Am ratat tendinte importante…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Un barbat pasionat de sporturile de iarna descrie pe contul de Facebook experiențele neplacute, pe care le-a avut la Sinaia. Totul a culminat cu momentul in care s-a trezit cu mașina blocata, in parcarea de la Cota 1400 de o șoferița, care in urma unui schimb de replici a refuzat sa-și mute mașina.

- Aflat la a X-a editie, Agile Mammoths Games se intoarce, pe 13 martie 2018 in Cluj, la Grand Hotel Italia. Te invitam la un eveniment gamificat ce abordeaza teme de Agile Project Management, axat pe invatare experientiala si dedicat specialistilor din industria IT si pasionatilor de Agile.…

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Crystal Dental Clinic creste nivelul stomatologiei de peste 17 ani, e una dintre cele mai dinamice clinici dentare din Bucuresti, 10 cabinete dotate cu echipamente stomatologice "state of art", o echipa de peste 20 de specialisti si o dorinta constanta de a face performanta.Provocarea 2017…

- Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la jandarmul filmat in timp ce loveste cu putere mai multi oameni care au participat la protestul antiguvernamental de la Bucuresti.

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Luca Vincenti a lansat recent in Romania o carte care a fost intezisa in Italia. Se numește "Bandele de strada. O carte cenzurata timp de 15 ani!". Este o carte document, monografie de criminologie, un studiu, la care Luca Vincenti a lucrat foarte mulți ani. A studiat bandele de cartier din…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Zeci de TIR-uri, autoutilitare, autocare și autoturisme au fost efectiv strivite dupa ce, cel mai probabil, unul sau mai mulți șoferi au derapat pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, datorita stratului de gheata care a acoperit carosabilul in urma ninsorilor abundente. Potrivit…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- Ambasadorul britanic la București, Paul Brummell, a transmis, azi, pe Facebook și Twiter, un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale și a recitat recita poezia „Lacul", chiar langa lacul de la Ipotești, care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.

- Un lider al mafiei japoneze Yakuza, care a fugit de justitia din Japonia timp de 15 ani, a fost arestat in Thailanda, dupa ce imagini cu tatuajele sale au devenit virale pe Facebook, relateaza bbc.com.Shigeharu Shirai este acuzat ca a ucis un barbat dintr-o banda rivala in 2003, scrie news.ro.…

- Este discret, greu de filmat sau de fotografiat. Dupa trei ani, specialiștii Parcului National Piatra Craiului au surprins din nou un ras, vanatorul invizibil. Aceasta specie de felina, cu un miros extrem de fin, traiește ascunsa in adancurile padurii. Rasul este carnivor si iși vaneaza prada noaptea.…

- Facebook-ul bate filmul! Astfel, Poliția japoneza a arestat un șef al mafiei Yakuza, care a fugit de justiție timp de 15 ani, dupa ce imaginile cu tatuajele barbatului au devenit virale pe Facebook.

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Respectiva postare pe Twitter data din 2010, perioada cand Maas nu era inca ministru. La acea data, el a criticat un eseist de succes neoconservator din Germania, Thilo Sarrazin, numindu-l "cretin". Mesajul a fost suprimat la sfarsitul saptamanii trecute, in urma plangerilor trimise de particulari.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- Pe Mircea Solcanu toata lumea și-l amintește ca fiind co-prezentatorul și colegul de platou al lui Cabral in cadrul emisiunii Povestiri de Noapte de la postul Acasa TV, insa mai puțini știu drama prin care a fost nevoit sa treaca in ultimii ani. Mircea Solcanu s-a retras din lumina reflectoarelor in…

- Un OZN a fost "filmat" in Targoviste, sustine o pagina de Facebook foarte populara. Clipul a fost postat pe internet ieri si a facut deja a facut zeci mii de victime. Multi internauti s-au amuzat pe seama lui, dar altii l-au luat de buna.

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Cu dor de casa, de Reșița, cantautoarea a compus cantecul „Vine, vine, Craciunul!“ și l-a cantat pentru prima oara in casa medicului Romeo Dumitrescu in luna noiembrie, cand a venit sa-și prezinte cel mai recent album de muzica folk: „Camp de lavanda“. Acest cantec de iarna, care nu este…

- Un tânar cuplu a fost dat jos dintr-un taxi dupa ce a fost filmat având un comportament indecent pe bancheta din spate a mașinii. Cei doi i-au cerut șoferului sa îi duca acasa, în Moscova, dar pe drum au uitat de regulile de buna purtare și au dat frâu liber…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni. Este pentru a doua…

- Extragerea Loto din 14 decembrie nu va fi televizata. Loteria Romana a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca nu extragerea de joi, 14 decembrie, nu va fi televizata, din respect pentru moartea Regelui Mihai. Astfel, dat fiind faptul ca zilele de 14, 15 și 16 au fost declarate zile de doliu național…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Ubisoft va susține o sesiune live stream “Space Monkey Report” dedicata adventure-ului Beyond Good and Evil 2 astazi și va putea fi urmarit de toata lumea via YouTube, Twitch și Facebook. Beyond Good and Evil 2 a fost re-dezvaluit la E3 2017, la 9 ani dupa anunțul oficial. Un demo tehnologic a fost…