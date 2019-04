Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat de comiterea atacurilor asupra a doua moschei din Christchurch, adeptul suprematiei rasei albe Brenton Tarrant, va trebui sa raspunda in fata justitiei neozeelandeze la 50 de capete de acuzare pe...

- Pana acum australianul Brenton Tarrant a fost inculpat pentru o singura omucidere, anchetatorii dorind sa avanseze repede, insa politia a explicat ca toate faptele care ii sunt imputate vor fi reflectate cand va comparea din nou, vineri."Barbatul arestat in legatura cu atacurile teroriste…

- O companie din Emiratele Arabe Unite (EAU) a anuntat ca un angajat al sau a fost concediat si ulterior expulzat pentru ca si-a exprimat satisfactia dupa atentatele comise vineri in Noua Zeelanda, transmite Reuters preluate de Agerpres. Atacurile comise vineri de australianul Brenton Tarrant…

- Un tanar de 18 ani a fost pus sub acuzare de un tribunal din Christchurch (Noua Zeelanda) pentru ca a preluat imaginile video transmise in direct de autorul masacrului din acest oras neozeelandez unde 50 de credinciosi musulmani au fost ucisi vineri, relateaza AFP. Justitia nu a autorizat…

- Patru cetateni egipteni se afla printre cele 49 de persoane ucise vineri in atacurile teroriste din Noua Zeelanda, au anuntat sambata oficiali egipteni, citati de dpa, potrivit Agerpres. Ambasadorul Egiptului la Wellington, Tarek al-Weisimi, a afirmat ca autoritatile neo-zeelandeze l-au informat…

- Un senator australian de extrema dreapta a devenit tinta criticilor dupa ce a lovit un tanar ce aruncase un ou spre el pentru a denunta declaratiile sale islamofobe, dupa atacurile teroriste comise vineri in orasul neo-zeelandez Christchurch, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fraser Anning,…

- Australianul de 28 de ani Brenton Tarrant, suspectul din atacul asupra a doua moschei din localitatea neo-zeelandeza Christchurch, soldat cu 49 de morti, a comparut sambata in fata instantei, care l-a pus sub acuzare oficial pentru crima.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a declarat ”profund intristata de evenimentele ingrozitoare” de vineri de la Christchurch, in Noua Zeelanda, unde 49 de persoane au fost ucise in atacurile produse in doua moschei, scrie Agerpres.