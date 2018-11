Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a declarat ca activistele Femen care au reusit sa treaca de bariera de securitate, duminica, pe Champs-Elysees, nu au reprezentat o amenintare pentru presedintele american Donald Trump, relateaza Le Figaro, informeaza News.ro.“Ele au fost…

- Un barbat originar din Somalia, cunoscut serviciilor de informatii, a ucis o persoana cu cutitul si a ranit alte doua vineri, in centrul orasului Melbourne, in ceea ce politia australiana considera un act terorist, revendicat de gruparea Statul Islamic, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi…

- Ministrul de interne polonez recomanda Varsoviei sa se retraga dintr-un pact global al ONU privind migratia inainte ca acordul sa primeasca aprobarea finala in decembrie acest an, intrucat acesta ar incuraja venirea a noi migranti ilegali, a anuntat marti ministerul, citat de Reuters. Ungaria a anuntat…

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, la sosirea în Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor, ca procurorii nu au chemat-o pâna acum la audieri la Parchet, în cadrul dosarului privind violentele de la

- Cearta cu scantei intre ministrul de Interne al Italiei și șeful diplomației din Luxemburg. Matteo Salvini a declarat ca europenii trebuie sa aiba mai mulți copii, nu sa primeasca refugiați africani.

- Vranceanul Raduta Cristinel a fost declarat "Pompierul anului in Romania" de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Pompierilor.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, va sustine o declaratie de presa, duminica, incepand cu ora 19:00, avand ca tema evenimentele de la manifestatiile din data de 10 august, anunta MAI.