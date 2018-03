Atacurile informatice tip ransomware au sporit cu 300% din 2015 (oficial bulgar)

Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile din ultimele zile privind o remaniere a Guvernului Dancila prind tot mai mult contur. De data aceasta aceste asa-zise zvonuri sunt inratire chiar de catre oameni importanti din PSD. Codrin Stefanescu a declarat ca aceasta variantia nu este deloc una de neglijat si ca o eventuala remaniere…

- Anuntata in urma cu aproape doi ani, la conferinta Google I/O 2016, functia Google Play Instant este lansata oficial in magazinul oficial de aplicatii, urmand sa cuprinda si o selectie limitata de jocuri Android.

- Marcel Birsan, arbitrul delegat la meciul CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu, a anunțat amanarea chiar la ora la care trebuia sa inceapa meciul. Deși terenul a fost acoperit cu o prelata, ninsoarea puternica nu a dat nicio șansa ca partida sa se poata juca. Conform meteorologilor, la Iași ar urma sa ninga…

- Direcția Naționala Anticorupție a descins azi la sediul FRF și a ridicat mai multe documente, printre care contractul de munca a lui Mircea Sandu. Gazeta Sporturilor a intrat in posesia "Ordonanței de ridicare de inscrisuri" in baza careia DNA a ridicat mai multe documente. ...

- E OFICIAL! Vinerea Mare, zi libera. VEZI cand va fi urmatoarea minivacanta Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care instituie Vinerea Mare ca zi libera. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 –…

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- Social-democratii maramureșeni s-au reunit joi, 7 martie, intr-o sedinta a Biroului Permanent Judetean, pentru a aproba rezolutiile Organizației PSD Maramureș privind sustinerea liderului județean, Gabriel Zetea și a fostului ministru, Doina Pana, pentru funcțiile de vicepreședinți ai Regiunii de Dezvoltare…

- V. S. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a recomandat joi presedintelui kosovar, Hashim Thaci, sa nu se lase descurajat de "provocarile aparute din pozitia unor membri ai Uniunii Europene cu privire la statutul Kosovo", transmite BTA. "Suntem constienti de provocarile care apar din pozitia unor…

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters. Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista…

- Gabi Enache e oficial jucatorul celor de la Rubin Kazan. Ce a declarat fostul stelist. Gabi Enache (27 de ani) este oficial, incepand de azi, jucatorul gruparii ruse Rubin Kazan. El a ajuns din postura de jucator liber de contract, dupa ce a rupt-o cu FCSB, dupa ce Gigi Becali l-a anunțat ca nu mai…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a...

- Studentul care si a ucis iubita, dar si un vecin, este fiul unui fost oficial din Ambasada Libiei, scrie antena3.ro.Dupa ce a ucis o pe fata, studentul libian a omorat si pisica fetei, iar apoi a iesit pe scara blocului din cartierul Titan, acolo unde a injunghiat mortal si un vecin in varsta de 64…

- Dupa ce in 2014, sectiile de cartier ale Politiei Locale Brasov au fost desfiintate, de anul acesta, conducerea institutiei a decis sa le reinfiinteze pentru o mai buna interactiune cu brasovenii, dar si pentru interventii mai prompte. Primele doua sectii de cartier care au deja si birourile amenajate…

- Arhivele Naționale al Romaniei au publicat actul oficial in care se consemneaza nașterea lui Constantin Brancuși, „fiul lui Nicolae Brancuși, in etate de 45 de ani, și al Mariei Brancuși, in etate de 24 de ani, de profesie agricultori”. Actul este inregistrat in data de 21 februarie, și martorii confirma…

- Cateva sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului ca nu este…

- N-o sa va vina a crede, dar au trecut trei ani de la desparțirea Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE) de directorul fondator Constantin Apostol. Anii scurși nu sunt relevanți ca pretext pentru o pomenire simbolica, ci prin expirarea termenului de incercare aferent condamnarii omenoase…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington. „La…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca trebuie facuta o ancheta serioasa in urma acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si este bine ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara, insa nu poate fi vorba doar despre abateri dsciplinare, existand ”elemente penale foarte serioase”.…

- In acest an se modifica tarifele de referința ale polițelor de asigurare de raspundere civila auto RCA, astfel ca unii șoferi vor fi obligați sa plateasca mai mult pentru asigurarea auto, intrucat calculele vor fi realizate dupa coordinate noi, in funcție de clasele bonus-malus, a explicat vicepreședintele…

- Marina Baboi a stabilit sambata, la Sofia, un nou record balcanic pe distanta de 60 de metri plat, in cadrul Campionatelor Balcanice indoor U20! Atleta de la LPS Buzau – CSA Steaua Bucuresti a incheiat cursa cu timpul de 7.45 s, doborand vechiul record, 7.67, pe care tot ea l-a stabilit, la editia de…

- Marius Copil (27 ani, 93 ATP) s-a impus intr-o ora si 20 de minute in fata unui adversar de 34 de ani, care ocupa locul 28 in ierarhia mondiala. Aceasta este prima semifinala a jucatorului aradean la un turneu ATP.Marius Copil a reusit 13 asi in acest meci, fata de 6 ai lui Muller, care…

- In total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati in mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc in Federatia Rusa in 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala, informeaza vineri Xinhua. Numele celor opt candidati…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Cinci curse, patru Tarom si una Wizz Air, au fost redirectionate pe alte aeroporturi din cauza cetii, au transmis reprezentanti ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Cele cinci avioane trebuiau sa aterizeze pe aeroportul Henri Coanda marti dimineata. Trei curse Tarom, care veneau din…

- 8600 de spectatori sunt asteptati in fiecare zi la partida dintre Romania si Canada. Anunturile cu vanzarile biletelor pe internet s-au dublat, de cand s-a anuntat ca Halep nu va juca. Simona Halep va decide abia miercuri daca va juca in intalnirea dintre Romania si Canada, la Fed Cup, in urma unui…

- Prin Ordinul de Ministru nr. 3157 din 1.02.2018, a fost repusa in functia de Inspector Scolar General al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta Zoia Gabriela Bucovala. Potrivit ISJ Constanta, detasarea in interesul invatamantului in functia de Inspector Scolar General al Inspectoratului Scolar Judetean…

- Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei României, le-a mai convocat pe Sorana Cîrstea (36 WTA), pe Irina-Camelia Begu (37 WTA) si pe Raluca Olaru (45 WTA la dublu) pentru partida care va avea loc în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, în zilele de 10…

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Antrenorul Florentin Petre are sub comanda sa doi jucatori noi in cantonamentul pe care Foresta Suceava il efectueaza la Poiana Negrii, este vorba de un bulgar și un francez. Primul ajuns in stagiul de pregatire montan este Loic Kharoubi un atacant francez in varsta de 25 de ani, care a evoluat de-a…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc,…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat in urma cu doi ani, Neagu Djuvara suspina dupa marea lui iubire, scrie click.ro. "Ca sa vezi ca la 99 de ani imi vin lacrimile-n ochi cand ma gandesc la fata asta pe care-am iubit-o la 15 ani. Nu m-am mai intalnit cu ea. Ne-am scris ani de zile. Ea nu putea sa…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Andrei Marginean (16 ani) s-a transferat la ocupanta poziției a 14-a din Seria A, Sassuolo. Tinerii fotbaliști romani au in continuare cautare la formații din campionatele puternice. Ultimul exemplu de acest gen il are in prim plan pe Andrei Marginean care a facut pasul spre fotbalul mare dupa ce mijlocașul…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul acestei saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puțin fața de euro. Timp de o zi, acesta s-a apreciat cu inca 0,7 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape cinci bani in raport cu moneda unica europeana, informeaza NOI.md. Astfel,…

- PwC Global Defense Perspectives 2017 este cel de-al doilea raport care analizeaza cheltuielile de aparare, examineaza influențele strategice și impactul lor asupra mediului actual și viitor al sectorului apararii. Aceasta a doua ediție a raportului extinde analiza cheltuielilor de aparare la 71 de…

- In capitala bulgara Sofia a inceput miercuri mult asteptatul proces pentru atacul din 2012 asupra unui autobuz cu turisti israelieni, soldat cu sase morti, informeaza dpa si BTA. Cei doi acuzati - australianul Meliad Farah si canadianul El Hajj Hassan, ambii fiind si cetateni libanezi - continua…

- Politistii de frontiera nu i-au permis jurnalistei postului de televiziune rus NTV Irada Zainalova accesul in Republica Moldova. In seara de marti, 16 ianuarie, ea a fost intoarsa de pe Aeroportul International Chisinau, deoarece nu ar fi putut motiva scopul vizitei sale in Republica Moldova.

- Villa Sellgren, somptuoasa casa a lui Putin, e construita pe o insula din golful Vyborg, la 12 kilometri de Finlanda. Oficial, proprietatea apartine unui prieten al presedintelui, dar localnicii sustin ca Putin este singurul care se bucura de casa. Printre "dotari" se numara placi de faianta cu insertii…

- Ne așteptam sa aflam detalii despre nunta anului 2018, eveniment deja anunțat de Ricky Martin ca ar avea loc in urmatoarele luni, și, iata ca, am fost luați prin surprindere de declarația artistului facuta pentru E!News, la premierea filmului The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.…

- Cel mai urmarit eveniment sportiv, la televiziunea americana, care atrage peste 100 de milioane de telespectatori, ne-o aduce pe scena Super Bowl pe nimeni alta decat indragita cantareața P!nk! Ea va canta, pentru prima data pe aceasta scena, imnul național al SUA, la Super Bowl 2018, ediția cu numarul…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- William de Amorim (26 de ani) a fost prezentat oficial de Kayserispor, iar clubul turc a pus deja pozele de la prezentare pe site-ul oficial. Brazilianul a fost imprumutat de la FCSB, iar turcii pot activa clauza de transfer definitiv in schimbul a 600.000 de euro. "Willy este un jucator care pe mine…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Nepal a dispus interzicerea ascensiunilor solitare pe varfurile sale, inclusiv pe Everest, in incercarea de reducere a numarului de accidente, a anuntat sambata un oficial guvernamental, citat de AFP. Guvernul nepalez a interzis de asemenea ascensiunea persoanelor care au suferit o dubla…