- Pista terorista este luata "serios" in considerare a doua zi dupa atacurile din Utrecht (Olanda), au anuntat marti anchetatorii, pe baza unei scrisori care a fost gasita in masina principalului suspect. Intr-un comunicat comun, parchetul si politia locala au precizat insa ca pentru moment nu au stabilit…

- Politia germana a anuntat luni ca si-a intensificat supravegherea la frontiera cu Olanda si ca se afla in cautarea autorului atacului armat de la Utrecht, relateaza The Associated Press, relateaza News.ro.Citește și: Cinci ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia: NATO și UE condamna 'puternic…

- UPDATE, ora 17:30 Trei persoane si-au pierdut viata in Olanda, dupa ce un atacator de orgine turca a deschis focul intr-un tramvai din orasul Utrecht. Primarul orasului, Jan van Zanen, a declarat ca autoritatile considera ca este vorba de un atac terorist si actioneaza in consecinta, avertizand populatia…

- Un incident armat a alertat autoritatile olandeze, care s-au mobilizat si au intervenit in ajutorul victimelor, dar si pentru a da de urma autorului. Din primele informatii difuzate de presa internationala, un barbat ar fi deschis focul intr-un tramvai, in Utrecht. Ulterior, s-a aflat, de aceasta data…

- Un individ a deschis focul intr-un tramvai, in orasul olandez Utrecht, luni dimineata. Suspectul a fugit de la scena atacului. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10.45, intr-un tramvai aflat in Piata 24 Oktoberplain, care a fost intre timp inchisa publicului. Un oficial al Politiei a precizat…

- Incidentul s-a petrecut luni dimineața, in jurul ori locale 10:45 (ora Romanie, 11:45), in zona Oktoberplein din Utrecht. Sursa: Mediafax Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was…

- Stare de alera terorista in orasul olandez Utrecht, dupa ce un barbat a tras mai multe focuri de arma intr-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeza, sunt mai multe victime in urma...

