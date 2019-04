Stiri pe aceeasi tema

- Ruwan Wijewardene, ministrul Apararii din Sri Lanka, a informat ca bilantul victimelor atacurilor de duminica a ajuns la 321 de morti, scrie The Guardian. De asemenea el a informat ca atacurile au venit ca raspuns la atentatul terorist de luna trecuta de la cele doua moschei din Christchurch, Noua...

- Politia din Sri Lanka a arestat cel putin 24 de persoane, cetateni srilankezi, care sunt interogati de Departamentul de investigatii criminalistice, a precizat purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekara. Potrivit autoritatilor, trei atacuri impotriva unor biserici si trei impotriva…

- Aproximativ 290 de persoane au fost ucise si 500 ranite in atentatele sinucigase comise duminica de Paste in Sri Lanka, potrivit unui nou bilant anuntat luni de politia locala si citat de France Presse.

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- UPDATE, 17.02.2019, ora 06:40 Politia din Noua Zeelanda a anuntat ca numarul mortilor, in urma atacului de vineri, de la doua moschei din orasul Christchurch, a ajuns la 50 de persoane. Anuntul a fost facut de comisarul politiei din Noua Zeelanda, Mike Bush, care a adaugat ca s-a confirmat ranirea…

- UPDATE ora 11:30 – Seful politiei din Noua Zeelanda, comisarul Mike Bush, a anuntat vineri ca bilantul atacurilor armate asupra celor doua moschei din orasul Christchurch a crescut la 49 de morti, relateaza DPA si Reuters. El a spus ca 41 de persoane au murit la moscheea Masjid Al Noor, iar alte sapte…