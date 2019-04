Stiri pe aceeasi tema

- Comisia regala din Noua Zeelanda investigheaza atacul armat care a avut loc în Christchurch și urmeaza sa raporteze guvernului pâna la data de 10 decembrie, scrie Reuters, potrivit declarațiilor prim-ministrului Jacinda Ardern. Ancheta va viza istoricul activitaților atacatorului,…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anuntat luni o comisie regala, o forma de ancheta publica, cu privire la evenimentele care au condus la atacul din 15 martie asupra a doua moschei din orasul Christchurch in care au fost ucise 50 de persoane, relateaza Reuters, citeaza

- Va avea loc o ancheta naționala oficiala in ceea ce privește masacrul de la Christchurch din 15 martie. Premierul neozeeelandez Jacinda Ardern a facut anunțul. Premierul neozeelandez Jacinda Arden a ordonatluni deschiderea unei anchete naționale oficiale despre masacrul de la Christchurch din 15 martie,…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a ordonat luni deschiderea unei anchete nationale oficiale despre masacrul de la Christchurch din 15 martie, motivand ca doreste sa stie cum a putut un ucigas sa omoare 50 de musulmani in doua moschei, informeaza AFP. "Este important ca nimic sa nu fie lasat la…

- In camasa alba rezervata detinutilor si cu catuse, fostul instructor de fitness si militant asumat de extrema-dreapta a ascultat impasibil acuzatiile ce i-au fost aduse. El nu a solicitat sa fie eliberat pe cautiune si va ramane in inchisoare pana la urmatoarea aparitie in fata instantei, prevazuta…

- Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque si Linwood Masjid. Martorii au descris ca este mult sange si decese multiple. Cel putin 50 de focuri de arme au fost auzite in timpul atacurilor care s-ar fi produs in sase locuri diferite, potrivit martorilor. "Eram in interiorul moscheei,…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost ranite in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Elicopterul SMURD, solicitat la Brașov - Un copil și mama acestuia au fost GRAV…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua, potrivit Agerpres. "Este o violenta fara precedent in Noua Zeelanda. Nu este loc pentru o astfel…