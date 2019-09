Atacurile anti-LGBT sunt în creștere în Germania Ministerul de Interne a anunțat ca a fost înregistrata o creștere în ceea ce privește numarul infracțiunilor anti-LGBT în ultimii ani, iar figurile politice insista ca este nevoie de mai multe eforturi pentru a combate aceasta tendința, scrie DW.



Atacurile care au ca ținte persoanele din comunitate LGBT+ din Germania sunt în creștere, potrivit unor date guvernamentale publicate joi. În 2013, poliția a înregistrat 50 de atacuri la adresa celor din comunnitate, iar numarul a crescut la 97 în 2018. În prima jumatate a anului 2019, au avut loc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a precizat joi ca cele mai multe atacuri sau insulte impotriva migrantilor au avut loc in landul Brandenburg din estul Germaniei, unde 124 de fapte penale au fost inregistrate in afara centrelor de primire a migrantilor in al doilea trimestru al anului.Informatiile au fost facute…

- Aproximativ 356 de imigranți care se afla la bordul navei de caritate Ocean Viking vor fi debarcați în Malta și apoi relocați în mai multe țari europene, inclusiv România, a informat vineri Guvernul maltez, potrivit agenției DPA, citeaza Mediafax.Ocean Viking, operata de organizațiile…

- Este cazul celor 147 de migranți (intre care aproape 30 minori) imbarcați pe nava umanitara a ONG-ului spaniol Procativa Open Arms, aflați de 13 zile in largul insulei italiene Lampedusa, epuizați și extrem de stresați. La ordinul ministrului italian de Interne, Matteo Salvini (liderul extremei drepte…

- Datoria Guvernului federal al Germaniei a crescut cu peste 11 miliarde de euro (12,30 miliarde de dolari) in primul semestru din 2019, a anuntat marti Ministerul de Finante, aceasta fiind prima majorare a datoriei din 2014, transmite DPA, potrivit Agerpres.La 30 iunie 2019 nivelul total al…

- Datoria Guvernului federal al Germaniei a crescut cu peste 11 miliarde de euro (12,30 miliarde de dolari) in primul semestru din 2019, a anuntat marti Ministerul de Finante, aceasta fiind prima majorare a datoriei din 2014, transmite DPA, potrivit Agerpres.Citește și: Scenariu in laboratoarele…

- Mihai Fifor, vicepremier pentru parteneriate strategice, a fost numit ministru interimar la Ministerul de Interne, au precizat, pentru Mediafax, surse din cadrul instituției. Numirea vine dupa ce Nicolae Moga și-a dat demisia in cursul zilei de marți. Actualizare...

- Camera Deputaților din Italia a aprobat joi creșterea amenzilor pentru organizațiile non-guvernamentale care salveaza migranți și care nu respecta ordinele privind acostarea în porturile italiene, potrivit Mediafax și DPA. Decizia Camerei, luata cu 322 de voturi pro și 90 contra, modifica o…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi a explicat in interviul pentru DC News ce crede ea despre MCV: ”Ce este MCV-ul global? Ideea, in principiu, e buna, numai ca este o prostie. Dar este o prostie de la un cap la altul. Problema este ca MCV este o anexa la un tratat in care spune ca daca in primii…