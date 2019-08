Atacurile aberante, “politica” preelectorală a unor membri ai Opoziţiei Deputat PSD Rodica Paraschiv Romania trece printr-o perioada care precede alegerile prezidențiale de la finalul acestui an, dar și cele doua scrutine de anul viitor, locale și parlamentare, o perioada preelectorala care se va dovedi tot mai dificila de la o zi la alta. Iar cu cat politicienii din toate zonele eșichierului politic vor fi mai invrajbiți, cu atat și societatea romaneasca va trece, din nou, printr-o etapa de vrajba și chiar de ura. Unii dintre noi au uitat sa discute, au uitat sa se prezinte cu idei bune in fața electoratului și, mai mult decat atat, au uitat de morala și de bun-simț.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

