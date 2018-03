Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic a fost ucis de forțele de ordine in sudul Franței, dupa o serie de atacuri terorise in care cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite. Suspectul a furat mai intai o masina in orasul Carcassonne,…

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Baba Vanga, cunoscuta drept ”Nostradamus din Balkani”, despre care s-a spus ca ar fi ”prezis” atacurile teroriste care au avut loc in Statele Unite ale Americii, pe 11 septembrie, a vorbit și despre persoana care va fi cea mai puternica din intreaga lume.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Coordonatorul de joc de la CSM București, Bella Gullden, 29 de ani, va juca din sezonul viitorul in Franța. (Detalii aici) Brest Bretagne, vicecampioana Franței, a facut un tur de forța in ceea ce privește achizițiile. Pe langa Isabelle Gullden, Brest a mai obținut semnatura slovenei Ana Gros, pe care…

- Sute de membri ai Frontului National se reunesc sambata, la Lille (nordul Frantei), in cadrul unui congres considerat de catre lidera partidului, Marine Le Pen, drept o incercare de relansare a formatiunii de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa.

- Aproximativ 300 de jihadisti francezi – inclusiv 12 femei – au fost ucisi in teatrul irakiano-sirian de lupte din 2014, au declarat miercuri surse aproapiate dosarului, confirmand o informatie dezvaluita de Framce Info, pentru AFP, transmite News.ro . Dupa ce au devenit membri ai Statului Islamic (SI),…

- Inca doi schiori și-au pierdut viața in acest weekend in Franța, dupa ce zilele trecute patru persoane au murit din aceeași cauza in Alpii francezi. Cei doi sunt spanioli și faceau parte dintr-un grup de cinci persoane printre care se afla și un ghid, scrie AFP citat de Agerpres. Ceilalti trei membri…

- Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au dat luni 26 februarie sentinta in procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Doua atentate TERORISTE: Zeci de persoane ucise in doua atacuri sinucigase Potrivit martorilor locali, atacurile au avut loc cu mașini-capcana, tentatele fiind revendicate de Statul Islamic (SI), scrie Reuters. Sambata, in orasul Aden din sudul Yemenului, zeci de persoane au murit și mulți au fost raniți…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Franța, Grecia, Spania și Portugalia vor primi circa 100 de milioane de euro. Uniunea Europeana va aloca aceste fonduri pentru restabilirea țarilor, in urma dezastrelor naturale din anul 2017. Comisia Europeana va aloca mai mult de 100 de milioane de euro Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei pentru…

- Timp de patru decenii, poliția franceza a incercat sa afle cine este autorul unui furt din 1976 care a ramas in istoria Franței drept „jaful secolului”. Acum, polițiștii susțin ca misterul a fost dezlegat, scrie digi24.ro.

- La Curtea de Apel Pitesti a inceput procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic.

- Nationala de rugby a Scotiei a invins-o pe cea a Frantei cu 32-26 (14-20), duminica, pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, intr-un meci din etapa a doua a Turneului celor Sase Natiuni. Franta a ajuns la opt meciuri consecutive fara victorie, serie inceputa in urma cu 330 de zile (sapte infrangeri…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a anuntat vineri ca s-a intalnit cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, precizand ca "relatia privilegiata" dintre cele doua tari va fi in continuare cultivata atat in plan bilateral, cat si in…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Clipe de cosmar pentru o tanara din Franta. Femeia a dat in judecata un medic chirurg, dupa ce acesta a operat-o. Timp de cateva zile, ea a indurat dureri de nedescris, iar in cele din urma a eliminat corpurile straine. Femeia a fost operata in aprilie 2017 la o clinica din sudul Frantei. Aceasta…

- Oferte City Break 2018 la Paris, de Ziua Indragostiților. Wizz Tours propune turistilor pachete de zbor si cazare din sase orase din Romania, dar si o promotie speciala pentru Ziua Indragostitilor. Parisul este orasul de care turistii nu se plictisesc niciodata si pe care aleg sa il viziteze cu placere…

- Franta, detinatoarea "Salatierei de argint", nu va putea conta pe tenismanul Jo-Wilfried Tsonga in intalnirea cu Olanda, din cadrul primului tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis, a anuntat joi Federatia franceza de tenis (FTT). Tsonga, aflata pe locul 19 in clasamentul ATP, este "accidentat…

- Angelina Jolie este zilele astea intr-o vizita in Franța, pentru a participa la o campanie publicitara. S-a plimbat cu cei 6 copii la muzeul Louvre și a fost primita chiar și la palatul Elysee de prima doamna a Franței, Brigitte Macron! Un moment numai bun pentru a ne uita puțin peste imaginea actriței…

- In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor dezmembrate a crescut cu circa 67%, intr-un context in care imigratia ilegala este un subiect deosebit de sensibil in Franta, noteaza France Presse. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron si-a facut o prioritate din acest subiect si sustine ca vrea…

- Saptamana viitoare, Franta va preda peste 3,000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa peste doar sase luni de zile Spania, in mod voluntar, va returna acest teritoriu Frantei, fapt ce se repeta de peste 350 de ani.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii ”si-au pierdut increderea in globalizare si in pietele libere nerestrictionate”.Macron a precizat ca exista un mare risc in privinta consultarilor publice, precum…

- Legendarul chef francez Paul Bocuse, care a primit titlul de „cel mai bun bucatar profesionist al secolului”, a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a suferit de Parkinson timp de mai multi ani. Decesul a fost anuntat sambata de Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei.Citeste si:…

- Paul Bocuse, un superstar si ambasador mondial al gastronomiei franceze moderne, a murit la varsta de 91 de ani, sambata, in celebrul sau "han" din Collonges-au-Mont-d'Or, de langa Lyon, transmite AFP. Informatia a fost facuta publica intr-un comunicat de familia acestuia. Paul…

- Serviciile de spionaj din Liban au atacat informatic smartphone-urile unor cetațeni din 21 de țari, pe care le-au folosit ulterior pentru colectarea de date și supraveghere, acuza compania de securitate Lookout și Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație neguvernamentala ce lupta pentru drepturile…

- Marea Britanie va plati inca 44 milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți care ar putea trece Canalul Manecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de la…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici.

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebeluși au fost retrase din 83 de țari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situația a fost depistata înca din luna decembrie a anului trecut, de catre Direcția Generala pentru Sanatate din Franța. Produsele…

- Traficul rutier pe o autostrada din nord-vestul Franței va fi blocat timp de doua luni pentru a permite inmulțirea unor specii de broaste.Drumul, care trece printr-o zona naturala protejata, va fi inchis intre15 ianuarie si 15 martie.

- Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine pe fondul incertitudinii in legatura cu reincluderea unui vot asupra tribunalului pe ordinea de zi in parlamentul Kosovo saptamana viitoare, dupa ce a fost suspendat pe 22 decembrie sub presiunea SUA si UE. "Aceasta…

- Un sofer din Franta care a consumat cantitati excesive de alcool si a parcurs cu masina de 17 ori acelasi sens giratoriu inainte de a fi tras pe dreapta de politia aflata pe urmele sale a declarat ca nu a oprit deoarece nu a auzit sirenele, informeaza Reuters. Cursa ametitoare nu a fost…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Autoritatile din orasul New York vor proteja obiectivele turistice si locurile cele mai populare de atacuri teroriste cu vehicule prin instalarea a 1.500 de stalpi de securitate permanenti, a anuntat marti primarul metropolei americane, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- O serie de atacuri teroriste au avut loc in cursul anului 2017 in spatiul occidental, in principal in SUA si Marea Britanie, soldandu-se cu moartea a sute de persoane, in pofida eforturilor depuse de comunitatea internationala pentru combaterea terorismului.