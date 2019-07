”ATACURI SONICE” împotriva SUA. Cuba reacționează Cercetatorii americani au analizat și scanat creierele diplomaților americani și au publicat studiul. Reacția Cubei nu a intrarziat sa apara, intr-un moment in care relațiile dintre SUA și Cuba se afla la cel mai jos nivel dupa criza rachetelor cubaneze din timpul Razboiului Rece. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA REZULTATUL STUDIULUI PRIVIND ATACUL SONIC CUBANEZ IMPOTRIVA UNOR DIPLOMAȚI SUA ȘI REACȚIA HAVANEI Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA REZULTATUL STUDIULUI PRIVIND ATACUL SONIC CUBANEZUNOR DIPLOMAȚI SUA ȘI REACȚIA HAVANEI

Stiri pe aceeasi tema

- Radiațiile din Insulele Marshall din Oceanul Pacific, unde Statele Unite ale Americii au testat bombe nucleare in timpul Razboiului Rece, sunt de 1000 de ori mai mari decat cele de la Cernobil, scrie redactia.ro. Inca din 1946 pana in 1958, Guvernul american a efectuat 67 de teste nucleare…

- Din ce in ce mai multe guverne sau intreprinderi sunt atacate in justiție sub acuzația de cauzatori ai incalzirii climei pe planeta. Potrivit unui raport al Institutului Grantham Research de la London School of Economics, incepand din 1990 pana in prezent au fost intentate peste 1300 astfel de acțiuni…

- Cele mai multe atacuri cibernetice impotriva țintelor din Rusia provin din centre situate in Uniunea Europeana și Statele Unite, a spus Nikolai Murashov, director adjunct al Centrului Național Rus de Raspuns la Amenințarile Cibernetice.

- Studiul pune degetul pe una dintre calitațile unice ale oamenilor printre primate: extroardinara lor anduranța, cel mai probabil o moșternire de la vânatorii și culegatorii de acum doua mii de ani.

- Militanții americani care sustin dreptul de a face avort au protestat marți în fața Curții Supreme din SUA fata de noul val de legi anti-avort din SUA. Ei susțin ca aceste noi masuri reprezinta un atac la „Roe v. Wade”, decizia Curtii Supreme din 1973 care a legalizat avortul în…

- Procurorii din Florida au renuntat la toate acuzatiile penale impotriva luptatorului irlandez Conor McGregor, starul artelor martiale mixte (MMA), dupa arestarea acestuia pentru un presupus furt al telefonului mobil apartinandu-i unui fan, informeaza BBC. Incidentul a avut loc pe 11 martie, in momentul…

- Atacuri extrem de dure impotriva Alianței USR-PLUS și a lui Dacian Cioloș, in mai multe articole dintr-un ziar editat și tiparit de Partidul Mișcarea Populara, intr-un tiraj de 100.000 de exemplare. Articolele ”dedicate” in special lui Cioloș, reiau toate acuzațiile lansate impotriva acestuia in ultimul…

- Cercetatori de la Washington State University au creat un material inlocuitor pe baza de plante care este mai eficient in a oferi protectie contra caldurii decat spuma de polistiren, un material popular folosit la fabricarea paharelor de cafea de unica