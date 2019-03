Atacuri Noua Zeelandă: Brenton Tarrant intenţiona să continue măcelul "Infractorul era in miscare, iar in vehiculul in care era au fost gasite alte doua arme de foc si in mod absolut intentia sa era aceea de a continua atacul" a declarat Ardern reporterilor din Christchurch.



Suspectul, identificat drept Brenton Harrison Tarrant, un cetatean australian in varsta de 28 de ani, a fost acuzat sambata de crima, intr-o prima aparitie in fata instantei, desi este posibil sa i se aduca si alte acuzatii. "Nu pot dezvalui complet in acest moment informatiile, dar este clar ca in acest atac teribil au fost prinsi copii mici", a declarat Ardern referitor la victimele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

