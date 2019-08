Atacuri în SUA: Autorul atacului din Dayton, prins de poliţişti în mai puţin de un minut "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca de asalt cu cartuse de mare capacitate, avea munitii suplimentare si purta o vesta antiglont, a adaugat ea. Duminica seara in orasul cu 140.000 de locuitori din nord-estul SUA urma sa se desfasoare un priveghi in memoria victimelor. A fost al doilea masacru in mai putin de o zi din SUA,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

