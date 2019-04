Atacuri în Sri Lanka. Poliţia a arestat cel puţin 24 de persoane în legătură cu exploziile de Paşte Scoli si universitati raman inchise, iar bursa de marfuri si-a suspendat activitatea ca masura de siguranta dupa atacurile cu bomba care au avut loc de Pastele catolicilor. Pe masura de ancheta a avansat, au aparut noi dovezi ca cel putin trei atentate au fost comise de atacatori sinucigasi. Autoritatile au localizat pana acum o camioneta cu care se crede ca ar fi fost transportati atacatorii, precum si casa in care acestia au stat, la periferia capitalei Colombo, potrivit Agerpres. Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

